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Son işlerine giderken yakalandılar

Kocaeli’nin İzmit ve Derince ilçelerinde genelde otobüs duraklarında bekleyen vatandaşların cüzdan ve paralarını çalan babaanne, oğul, torun ve bir akrabadan oluşan çete kıskıvrak yakalandı.

13 Şubat 2018 Salı 20:57
Son işlerine giderken yakalandılar

Edinilen bilgilere göre 4 şahıs 25 Aralık- 5 Şubat tarihleri arasından biri İzmit 6’sı Derince olmak üzere 7 farklı yankesicilik olayına karıştı. Genelde otobüs duraklarında bekleyen vatandaşları hedef alan şahıslar, 7 farklı olayda toplam 2 bin 690 TL , 500 dolar, 40 Euro para, bir adet cep telefonu bir cumhuriyet altını, 2 yarım altın ve bir çeyrek altın çaldı. Şahısların otobüs duraklarında bekleyen vatandaşları otobüse bindiği esnada ceplerindeki ya da çantalarındaki cüzdan ve paraları çalmaları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.


SON İŞLERİNE GİDERKEN YAKALANDILAR

Müştekilerden gelen ihbar üzerine Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık büro amirliği ekipleri harekete geçti. Şahısların bindikleri otobüslerin kameralarını inceleyen polis ekipleri olayların otobüslerin içinden değil, durakta olduğunu tespit etti. Çevre işyerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen ekipleri şahısların K.A. (45), E.A.( 40), E.A.(17) ve S.A.(8) olduklarını tespit etti Yapılan incelemelerin ardından polis ekipleri şahısların kullandığı arabayı güvenlik kameralarından tespit ederek takibe başladı. Son işlerine gitmek için araçtan inen aileyi polis ekipleri İzmit Zabıtan Mahallesi D-100 karayolu üzerinde kıskıvrak yakalandı.İHA

Haber Tarihi: 13 Şubat 2018 Salı 20:57
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