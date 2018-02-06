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Son iki ayda 47 bin kişi yerinden oldu

BM, Taiz ve Hudaydah'da artan çatışmar nedeniyle son iki ayda 47 bin kişininin evlerini terk etmek zorunda kaldığını duyurdu.

06 Şubat 2018 Salı 19:04
Son iki ayda 47 bin kişi yerinden oldu

Birleşmiş Milletler (BM), Yemen'de devam eden çatışmalar nedeniyle son iki ayda 47 bin kişinin yerlerinden edildiğini bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde Taiz ve Hudaydah'da artan çatışmar nedeniyle binlerce kişininin evlerini terk etmek zorunda kaldığını söyledi.

Son iki ayda artan çatışmalar nedeniyle yerlerinden edilen 47 bin kişinin Aden ve ülkenin güneyindeki diğer kentlere gittiğini belirten Dujarric, geçen yıl Suudi Arabistan'ın Yemen'e uyguladığı abluka kalkmasına rağmen etkilerinin hala devam ettiğini ve gıda fiyatlarının o dönemde yüzde 47 arttığını kaydetti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile meşru yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 19:04
  1. Suudi Arabistan
  2. Aden
  3. Taiz

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