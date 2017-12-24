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'Son hilafet ülkesi olmasından dolayı Türkiye'yi...'

Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El-Beşir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkesine yaptığı ziyaretin ciddi önem arz ettiğini dile getirdi.

24 Aralık 2017 Pazar 21:06
'Son hilafet ülkesi olmasından dolayı Türkiye'yi...'

Sudan Devlet Başkanı Ömer El-Beşir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile başkent Hartum'da yaptığı ikili ve heyetlerarası görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Erdoğan'ı ve heyetini ağırladıklarından dolayı memnuniyet duyduklarını belirtti.

'TARİHİ BİR GÜN YAŞIYORUZ'

Devlet Başkanı El-Beşir, "Sayın Erdoğan, Türkiye'den Sudan'ı ziyaret eden ilk Cumhurbaşkanı olması hasebiyle tarihi bir gün yaşıyoruz. Aynı zamanda bu büyük heyetin gelişi ile tarihi oldu. Sudan halkı olarak biz Cumhurbaşkanı'nı memnuniyetle karşılıyoruz. Müslümanların zulüm, baskı ve sıkıntılara maruz kaldığı, birlik ve beraberliğe çok fazla ihtiyaç duyduğu bu dönemde Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı bu ziyaret ciddi önem arz ediyor. Bu ziyaret sonrası ilişkilerimizin çok daha güçlü olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

'ERDOĞAN İSLAM ÜMMETİNİ İLGİLENDİREN KONULARDA ÇABA HARCIYOR'

Son günlerde İslam dünyasının temel konusu olan ABD'nin Kudüs kararı sonrası başta olmak üzere İslam ülkeleri ve dünya ülkelerinin ABD'yi yalnız bıraktığına vurgu yapan Ömer El-Beşir, şöyle konuştu:

"Sayın Erdoğan, İslam ümmetini ilgilendiren konularda çaba harcıyor. Bu önemli çabalarının sonuncusu, kendisinin daveti ile Kudüs hakkında gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) İstanbul'daki zirvesi. ABD'nin Kudüs kararı sonrası İstanbul'da gerçekleştirilen zirvede İİT üyesi ülkeler, güçlü bir şekilde karara karşı tavırlarını ortaya koydu. ABD'nin kararına karşı sadece İstanbul'da değil Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde 14 üyenin desteği ile karara karşı güçlü bir ses ortaya çıktı. Daha sonra ise BM Genel Kurulunda kararın reddine yönelik tasarı üye ülkelerin birçoğunun desteği ile kabul edilerek, karar sonrasına ABD uluslararası arenada yalnız kaldı."

12 ALANDA ANLAŞMA İMZALANDI

İki ülke arasında başta siyasi, ekonomik, kültürel ve toplumsal alanlar olmak üzere birçok alanı etkileyecek 12 ayrı stratejik alanda anlaşmanın imzalandığını aktaran Sudan Devlet Başkanı El-Beşir, imzalanan anlaşmalar sonrasında Türkiye ile Sudan ilişkilerinin bundan sonraki süreçte çok daha güçlü bir şekilde gelişeceğini kaydetti.

'SUDAN, SON HİLAFET ÜLKESİ OLMASINDAN DOLAYI TÜRKİYE'Yİ ÇOK SEVİYOR'

Tarihi ziyaret kapsamında yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Port Sudan kentini ziyaret edeceklerini bildiren El-Beşir, "Tarihi kent Port Sudan, içinde bir çok tarihi mekanı barındırmasının yanı sıra birçok Osmanlı eserini de barındırıyor. Bu tarihi Osmanlı eserleri iki ülke halkı arasındaki köklü ilişkilerin tarihini ve boyutunu ortaya koyuyor. Sudan halkı, son hilafet ülkesi olmasından dolayı Türkiye'yi çok seviyor. Sudan halkı ayrıca Müslümanların birleşmesini tekrardan çok arzulamaktadır." diye konuştu.

Haber Tarihi: 24 Aralık 2017 Pazar 21:06
  1. Sudan Devlet Başkanı Ömer El-Beşir
  2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  • seregli seregli 27 dk önce
     kemal duy .....
  • Selam Selam 1 sa önce
    14 Temmuz 2008'de Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Savcısı Luis Moreno-Ocampo, Ömer el-Beşir'in soykırım, insanlığa karşı suç ve Darfur'da savaş suçu işlediği gerekçeleriyle suçladı ve tutuklanmasını talep etti.
  • 1000AdetmilliMotorlu Altay yaptık mı 1000adet abdeskisi M60Tankı Somaliye Hibe etmeliyiz.1000AdetmilliMotorlu Altay yaptık mı 1000adet abdeskisi M60Tankı Somaliye Hibe etmeliyiz.1 sa önce
    Sudandan güneysudan adında hristiyan devlet çıkartan kâfirler elbet bu bozgunculugunuzun cezasını vereceğiz.Sudan Somali ve nijer Bizim Afrika'da son sürat destek çıkmamız gereken ülkeler.Somalide üstümüze var Bu üstlere sudan ve nijerde eklenebilir.
  • MUHAMMAT KARACAMUHAMMAT KARACA2 sa önce
    Allah cc razı olsun,birbirini seven iki toplum insallah uzaklar da gönüller gibi yakin olur Türkiye ve Sudan ilişkileri hak ettiği seviyeye ulaşır
  • CemCem2 sa önce
    Helal olsun sudan devlet başkanına
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