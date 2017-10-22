Son halife Abdülmecid Efendi'nin köşkündeki 'çıplaklık' dolu sergi protesto edildi
Koç Grubu tarafından Adülmecid Efendi Köşkü'nde düzenlenen sergide 'çıplaklık' dolu eserler vatandaşlar tarafından protesto edildi.22 Ekim 2017 Pazar 16:49
İKSV tarafından Koç Grubu ana sponsorluğunda düzenlenen 15. İstanbul Bienali kapsamında Üsküdar Bağlarbaşı'ndaki Abdülmecid Efendi Köşkü'nde sergilenen eserler vatandaşlar tarafından protesto edildi.
Söz konusu sergiyle ilgili twitter hesabından açıklama yapan Nilhan Osmanoğlu, ''Son Halife Abdülmecid'in evinde Koç tarafından açılan sergi durdurulmalı! Kuzguncuk'ta bulunan sergide sanat adı altında "rezalet"!!!'' açıklamasında bulundu.
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ahmet konak3 sa önce ne protestosu... bildiğin sanat düşmanı tek hücreli bunlar, sanata düşman, sevgiye düşman, eteğe düşman... iyi olan ne varsa herşeye düşman... tıpkı sizin zihniyetiniz gibi... özel bi mülke girip saldırmak, yağmaya sebep olmak ne demek??? madem öyle evinde nü resim olan her yere girsinler, adamın kendi mülkü, istediği şeyi koyar, velev ki kendisinin değil, devletten izin alınmış bi sergi, size ne tek hücreli yaratıklar Zafer3 sa önce Koç'u yerli gören dangalaklara acıyorum Mahmut 9 sa önce Bunlar bu saygısızlığı yaparken devlet uyuyormuydu nasıl izin verirler sokak ta düğün yapılırken bile karakoldan izin alınıyor devletin böyle bir rezaletten nasıl haberi olmaz Elif Toga13 sa önce Ecdadimiza yapilan bu terbiyesizlik ve ahlaksızlığadevletimiz sessiz kalmamalı gereken cezayi vermelidir Kadir14 sa önce "Kişi kendine yakışanı yaparmış;" o aile üyeleri de kendilerine yakışanı yapmışlar, nokta... yaptıklarıyla da haşrolacaklar zaten.kimse kimseden olduğundan farklı görünmesini istemesin. Onları kendi dünyalarında, oyuncaklarıyla bırakın gitsin."Boşverin" Ayfer15 sa önce Hercai son padişah kovulmadikaçtı.tahti uğruna ülkesini sattığı ulkelerekactı .istersen biraz tarih oku Ayfer15 sa önce Telefonunhangi milletin gardaş.birakin ecdadi sen ne yapıyorsun ?ne üretiyorsun ? Onunla övün .gecmişten çık günümüze gel . Çepni15 sa önce .... sen koçun avukatimisin Çepni15 sa önce ....baban malınï git devlete ver sonra gel konuş Münip 17 sa önce Bu adiliği yyyapacak başka mekanmı bulamadılar bence bunda kasıt var şiddetle kınıyoruz ve gerekenin acilen yapımasını bekliyoruz