ÖMER FARUK ŞAHİN / ANKARA - 27 Temmuz 1914’te başlayan ve 11 Kasım 1918’de sona eren eli kanlı sömürgecilerin çıkar çatışmasının, silah çatışmasına döndüğü I. Dünya Savaşı’nın üzerinden tam 103 yıl geçti. Savaş boyunca toplamda 10 milyona yakın insan hayatını kaybederken, 20 milyon insan yaralandı ve 9 milyona yakın insandan ise hiçbir haber alınamadı. Milyonlarca yuvanın yıkıldığı savaşın ardından sanayi devrimini yakalayamayan ülkeler teker teker sömürge devletine dönüştü. Küresel fitnecilerin desteği ile yüzyıllarca barış ve huzur ortamı içinde yaşadıkları Osmanlı İmparatorluğuna bir bir başkaldıran milletler ise bu savaşta Osmanlı’nın karşısında yer aldı.

“SON HAÇLI SEFERİ”

Avrupa’da başlayarak tüm dünyaya yayılan savaşta 60 milyon Avrupalı dâhil olmak üzere 70 milyon askeri personel, tarihin en büyük savaşlarından biri için seferber edildi. Savaşla birlikte gelen yeni teknolojiler sayesinde silahların öldürücü gücünün muazzam derecede artması neticesinde savunma taktikleri yetersiz kaldı ve 9 milyon asker hayatını kaybetti. Birçok tarihçi tarafından ‘Son haçlı seferi’ olarak nitelendirilen I. Dünya Savaşı, sömürgeye dayalı emperyal düzenlerini korumak isteyen birçok Hıristiyan devletinin gücünü pekiştirmesine yol açtı.

EMPERYAL DESTEKLİ AZINLIKLAR, BAĞIMSIZLIKLARINI İLAN ETTİ

Emperyal devletlerin Osmanlı İmparatorluğu’nun topraklarına göz dikmesi sonucu fitili ateşlenen Balkan savaşının ardından, I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı’nın karşısında konuşlanan azınlıklar, bugün bile savaşta yanlarında yer aldıkları devletlerin eksenlerinden kopamadılar. Her biri Osmanlı’dan toprak koparmak için savaşa giren azınlıklar, sömürü düzenlerine destek oldukları devletler sayesinde bağımsızlıklarını ilan ettiler.

İSLAM’IN SON KALESİ OLARAK BİZ KALDIK

Türk topraklarına göz diken başta İngilizler olmak üzere İtilaf Devletleri’nin büyük bir bozguna uğradığı I. Dünya Savaşı’nın en önemli cephelerinden olan Çanakkale Savaşı, neticesinde Türk milleti bir kez daha, sömürü düzeninden beslenen Haçlı ittifakına yenilmeyeceğini kanıtlamış oldu. 1 milyona yakın şehit verdiğimiz savaşların sonucunda, manda ve himaye altına girmeyen Türk Milleti, bugüne kadar İslam’ın tek kalesi olarak ayakta kalmayı başarabildi.

9 MİLYON ASKERDEN HİÇBİR HABER ALINAMADI

Üzerinden tam 103 yıl geçen savaş boyunca toplamda 10 milyona yakın asker ve sivil hayatını kaybederken, 20 milyon insan yaralandı ve 9 milyona yakın askerden ise hiçbir haber alınamadı. Dünya tarihinde en çok kayıp verilen beşinci savaş olan I. Dünya Savaşı neticesinde birçok ocak söndü. Gözü dönmüş batılı emperyalist devlet adamlarının hırslarının kurbanı olan birçok evlat ise annesine kavuşamadı.