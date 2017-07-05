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Son günlerde haberler peş peşe geldi! Bakanlık harekete geçti… ‘İnfial oluşturmak istiyorlar’

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Suriyeli misafirlerimizle gerek kendi aralarında gerekse vatandaşlarımızla zaman zaman yaşanan gerginlikler son günlerde çarpıtılarak, abartılarak toplum içinde infiale neden olacak bir dille aktarılmakta, misafirperverlik ve ensar ruhuyla bağdaşmayacak şekilde, başka bir boyuta taşınmak istenmekte, bu konu bir fitne, nifak ve iç siyaset malzemesi haline getirilmeye çalışılmaktadır" denildi.

05 Temmuz 2017 Çarşamba 10:20
Son günlerde haberler peş peşe geldi! Bakanlık harekete geçti… ‘İnfial oluşturmak istiyorlar’

İçişleri Bakanlığı'ndan Suriyeliler ile gerginliğe ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, Gerginliklerin abartılarak infial oluşturulmaya çalışıldığı belirtildi. Suriyelilerin suça karışma oranının yüzde 1,32 olduğu belirtilen açıklamada, "Gerginlikler iç siyaset malzemesi haline getiriliyor" denildi. 

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şunlara vurgu yapıldı: "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarından, Suriyeli misafirlerimizle ilgili, “suçu tırmandırdıklarına yönelik olarak” servis edilen haber ve yorumlar gerçek bağlamından koparılarak kamuoyuna yansıtılmaktadır.Son yıllarda; komşu ülkelerdeki istikrarsızlık, iç savaş ve terör, kitlesel göç hareketlerini tetiklemiş; aramızda köklü tarihi ve dini bağlar bulunması dolayısıyla, zulümden ve ölümden kaçan insanların sığındığı ilk kapı ülkemiz olmuştur.Sivil, asker demeden insanların katledildiği bir savaştan kaçarak ülkemize sığınmış, milletimizin yüce gönlüne kendisini emanet etmiş, ailesi ve çocuklarıyla birlikte vatanımızı evi bilmiş 3 milyonun üzerinde Suriyeliyi misafir etmekteyiz.

Ülkemiz, sorunun en başından itibaren gerek güvenlik, gerek barınma gerekse yasal mevzuat noktasında birçok düzenleme gerçekleştirerek bu insanların sağlıklı bir şekilde günlük hayata uyumunu sağlamaya çalışmış, göçün etkilediği diğer ülkelere göre çok daha etkin, modern ve insani bir yaklaşım ortaya koymuştur.

Halihazırda ülkemizde gerek kamplarda gerek kamp dışında kalan Suriyeli misafirlerimize, parmak izleri alınıp güvenlik soruşturmaları yapıldıktan sonra kayıt altına alınarak “Geçici Koruma Kimlik Belgesi” verilmektedir.Suriyeli misafirlerimizle gerek kendi aralarında gerekse vatandaşlarımızla zaman zaman yaşanan gerginlikler son günlerde çarpıtılarak, abartılarak toplum içinde infial çıkarak bir dille aktarılmakta; misafirperverlik ve ensar ruhuyla bağdaşmayacak şekilde, başka bir boyuta taşınmak istenmekte; bu konu bir fitne, nifak ve iç siyaset malzemesi haline getirilmeye çalışılmaktadır.

Buna karşın, Suriyeli misafirlerimizin suç işleme ve suça karışma oranları, elimizdeki verilerle karşılaştırıldığında, kamuoyuna yansıtılan verilerle örtüşmemekte, rakamlar bunun tam tersini göstermektedir.Suriyelilerin Türkiye’de işlenen toplam suçlara oranı Türkiye’deki toplam nüfusları göz önünde bulundurulduğunda ülkemiz genel suçlarına göre oldukça azdır.

SURİYELİLERİN KARIŞTIKLARI SUÇTA  YÜZDE 5'LİK AZALMA  VAR

Suriyelilerin karıştıkları olayların Türkiye’deki toplam asayiş olaylarına oranı 2014-2017 arasında yıllık ortalama %1,32’dir. Bu olayların önemli bir kısmı kendi aralarındaki anlaşmazlıklardan kaynaklanan olaylardır. Ayrıca 2017’de Suriyelilerin karıştıkları suç olaylarında, nüfuslarındaki artışa rağmen bir önceki yılın ilk 6 ayına oranla yüzde 5’lik bir azalma olmuştur.Ülke genelinde 17 ve 27 Mayıs tarihlerinde 2 defa gerçekleştirilen Huzurlu Sokaklar uygulamalarında dilencilik suçuyla ilgili olarak toplam 3 bin 46 kişiye işlem yapılmış, bunlardan ilk uygulamada 149 kişinin, ikinci uygulamada ise 230 kişinin Suriyeli olduğu tespit edilmiş, gerekli adli ve idari işlemler yapılmıştır. Ayrıca yakalananlardan bazılarının Suriyeli kılığına girmiş şahıslardan oluştuğu anlaşılmıştır.

Bu veriler dikkate alındığında, zaman zaman yaşanan gerginliklerin, kamuoyunda tırmandırılmak istendiği açıkça gözlemlenmektedir.Suça karışan kişilerle ilgili gerekli kovuşturma ve adli işlemler derhal yapılmakta, ülkemizin ve vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği açısından da her türlü tedbir alınmaktadır.

Öte yandan, başta Göç İdaresi Genel Müdürlüğümüz olmak üzere, tüm kolluk birimlerimiz ile adalet mekanizmamız tarafından, vatanımızı evi bilmiş kardeşlerimiz ile suçlular ve suça eğilimli kişiler arasındaki ayrım, dikkatle ve titizlikle yapılmaktadır.Yüce milletimiz, manevi değerlerinin, Anadolu medeniyetinin ve tarihi sorumluluklarının gereğini yapmış, yapmaya da devam edecektir.

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2017 Çarşamba 10:20
  1. Son dakika
  2. son dakika gerginlik
  3. bakanlık
  4. suriyeli
  • ........36 dk önce
    Sosyal medyadan yalan haber yayanlar şeytanın adamıdır.Nas sureside O sinsi insanlardan da olur çinlerdende ozaman seytandırlar.ALLAH bu gibi fitneciye oyununu bozsun ne büyük bir günah Yalan Var,İftira var,fitne var,hakaret var,kul hakkı var.Masum bir kimseye iftira atan ateşdedir.
  • dürüstdürüst40 dk önce
    Hele şükür,yeni mi jeton düştü?
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