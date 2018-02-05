Son dört yılda sayısını üçe katladı

2014 yılında ABD'li yetkililerin NBC News'e verdiği bir demeçte Afganistan'daki Taliban savaşçılarının sayısının yaklaşık 20.000 olduğu tahmini paylaşılmıştı. Dört yıl sonra bir ABD savunma yetkilisi, mevcut Taliban gücünün en az 60 bin olduğunu söyledi.

NBC News'e konuşan bir Afgan yetkili de Taliban'ın yaklaşık 60 bin savaşçısı olduğu bilgisini teyit etti. Bu rakam 2011'de Afgan yetkililerce 35 bin olarak tahmin ediliyordu bu da Taliban'ın tahmin edilen gücünün ne kadar arttığını gözler önüne seriyor.

Tüm bu bilgiler ve bölge uzmanlarının değerlendirmeleri göz onüne alındığında 60 bin sayısının da düşük bir tahmin olduğu ortaya çıkıyor. Uzmanlara göre bu sayının gerçekleşecek bir takım olaylarla iki katına çıkması uzak bir ihtimal değil.

Amerikalı askeri yetkili, Taliban'a ait savaşçıların sürekli başkalarına bağlılık ilan edip sonra geri dönen, kime bağlı olduğu belli olmayan savaşçılar olduğunu iddia etmenin saçmalık olduğunu belirtiyor.

Taliban gücündeki belirgin artışın bir nedeni, diğer İslami gruplar arasında kurduğu bağ ve entegrasyon bu grupların ise en önemlisi Hakkani Grubu. Pentagon'un Haziran 2017 Afganistan'daki Güvenlik ve İstikrarı Güçlendiren raporda "Hakkani ve Taliban entegrasyonu o kadar sağlam oldu ki, birçok gözlemci artık ayrı varlık olarak değil, aynı gruptaki hizip olarak bakıyor." değerlendirmesi yer aldı.

Taliban'ın savaşçı sayısının artış göstermesinden dolayı hayal kırıklığı yaşayan ABD'li yetkililer, birçok savaşçının ideolojik nedenlerle Taliban'a katılmadığını ve zamanla hükümet güçlerine geçeceğini umuyor. Ancak bölge uzmanlarına göre ABD'nin böyle bir umut üzerine bir strateji kurgulaması çok tehlikeli. Çünkü ABD 'umutlarını korurken' Taliban'ın savaşçı sayısı ve bölge hakimiyeti artıyor.

mepanews