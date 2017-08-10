Son dakika...İşgalciler hazırlanıyor...

Ayrıca israil medyası, Kudüs'teki rejimin Gazze çevresinde bir yer altı duvarı inşa etmeyi planladığını da açıkladı.

NETANYAHU'NUN PARTİSİNE DESTEK AZALDI

Bu olası durumun Netanyahu'ya yolsuzluk soruşturması yapıldığı döneme denk gelmesi dikkatlerden kaçmadı. Netanyahu'nun Likud partisi şu an sağdaki israilli gruplar arasında destek kaybı yaşıyor.

GAZZE'YE YİNE SALDIRI

İşgalci israil'in, Salı gecesi Gazze'den roket atıldığı iddiasıyla dün, gerçekleştirdiği saldırının görüntüleri sosyal medya hesaplarından yayıldı.