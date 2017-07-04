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Son dakika...Ankara, Konya ve Kayseri'de FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Ankara,Kayseri ve Konya'da büyük FETÖ operasyonu başlatıldı. Ankara Üniversitesi'nde ByLock kullandıkları gerekçesiyle 31 personel gözaltına alınırken, Kayseri'de ise 100 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görevli 21 subay hakkında da gözaltı kararı var.

04 Temmuz 2017 Salı 10:02
Son dakika...Ankara, Konya ve Kayseri'de FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Üniversite, asker ve sivillere yönelik Ankara, Konya ve Kayseri'de büyük FETÖ operasyonu başlatıldı,. 152 kişi hakkında gözaltı kararı var.  

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında Ankara Üniversitesi'ne bu sabah opersayon düzenlendi. Üniversitede görevli 31 personel terör örgütünün şifreli haberleşme programı  ByLock  kullandığı gerekçesiyle gözaltına alındı. 

KAYSERİ'DE 100 GÖZALTI 

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülen soruşturmada, örgütün  şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları belirlenen çeşitli  meslek gruplarına mensup 100 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şube  müdürlükleri ekiplerince zanlıların yakalanması için operasyon düzenlendi. Zanlılardan 64'ü gözaltına alındı. Diğer zanlıların yakalanması için  çalışmalar devam ediyor.

21 SUBAY İÇİN YAKALAMA KARARI
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında bugüne kadar 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'na yapılan operasyonlarda gözaltına alınan askerlerin ifadesi doğrultusunda 2'si kıdemli yüzbaşı, 13'ü, üsteğmen, 6'sı teğmen olmak üzere 21 subay hakkında 'Anayasa'yı ihlal, Yasama organlarını engellemeye teşebbüs etmek, Hükümete karşı isyan, Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından yakalama kararı çıkartıldı. Bunun üzerine bugün polis tarafından eş zamanlı operasyon 14 asker gözaltına alındı. Örgüt içinde aktif rol aldığı ileri sürülen askerlerin evinde ve üs komutanlığında çalıştığı birimlerde aramaların sürdüğü belirtildi.
 

ESKİ BBP KAHRAMANMARAŞ İL BAŞKANI HASAN KIZILDAĞ GÖZALTINA ALINDI

Kahramanmaraş merkezli 2 ilde, Fetullahçı Terör  Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında,  aralarında eski Büyük Birlik Partisi (BBP) Kahramanmaraş İl Başkanı Hasan  Kızıldağ'ın da yer aldığı 8 zanlı gözaltı alındı. 

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma  kapsamında, FETÖ/PDY'ye destek oldukları ve örgütün şifreli haberleşme programı  ByLock'u kullandıkları iddiasıyla 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi  ekiplerince zanlıların ikametlerine düzenlenen operasyonda, Kahramanmaraş’ta 7, Ankara'da da bir kişi gözaltına alındı.

Adreslerinde bulunamayan 6 zanlının yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 10:02
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