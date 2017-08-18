Son dakika… Yunanistan İstanbul konsolosluğu kapatıldı! İtfaiye ekipleri olay yerinde
Yunanistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu binasından dumanlar yükseliyor. Bölgeye İtfaiye ekiplerinin sevk edildiği bildirildi.18 Ağustos 2017 Cuma 11:39
Beyoğlu'nda bulunan Yunanistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda yangın çıktı. Mutfak bölümünde çıktığı belirtilen yangın nedeniyle başkonsoloslukta yangın alarmı çaldı. Konsolosluk görevlilerinin ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Binaya giren itfaiye ekiplerinin ufak çapta olduğu kaydedilen yangına müdahalesi sürüyor.