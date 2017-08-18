Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Son dakika… Yunanistan İstanbul konsolosluğu kapatıldı! İtfaiye ekipleri olay yerinde

Yunanistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu binasından dumanlar yükseliyor. Bölgeye İtfaiye ekiplerinin sevk edildiği bildirildi.

18 Ağustos 2017 Cuma 11:39
Son dakika… Yunanistan İstanbul konsolosluğu kapatıldı! İtfaiye ekipleri olay yerinde

Beyoğlu'nda bulunan Yunanistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda yangın çıktı. Mutfak bölümünde çıktığı belirtilen yangın nedeniyle başkonsoloslukta yangın alarmı çaldı. Konsolosluk görevlilerinin ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Binaya giren itfaiye ekiplerinin ufak çapta olduğu kaydedilen  yangına müdahalesi sürüyor.

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2017 Cuma 11:39
  1. istanbul
  2. yunanistan
  3. Son dakika
  4. son dakika haberi
  5. duman
  6. başkonsolosluk
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Terör örgütü aynı aileden 7 kişiyi infaz etti!
    1. Terör örgütü aynı aileden 7 kişiyi..
    2. Rusya’dan Türkiye’ye dev askeri..
    3. İstanbul'un için yağmur uyarısı geldi
    4. Ersun Yanal'ın Fenerbahçe planı hazır
    5. Eski filo komutanı Tuğamiral gözaltına..
    6. Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'na..
    7. Bodrum'da sürpriz görüşme! Mircea..
    8. Bankalarda unutulan 83 milyon lira..
    9. Bolu’da hafriyat kamyonu devrildi: 1..
    10. ABD'den o ülkeye küstah Türkiye teklifi!
    11. İzmir’de Alperen’in gittiği kreşin..
    12. Bakanlık'tan 81 ile Kurban Bayramı..
    13. Donald Trump'ın açıklamaları ve..
    14. TÜBİTAK Sudan'a metroloji..
    15. Antalya'da çocuklarının gözü önünde..
    16. Altın yükselişe geçti
    17. Altının gramı 146 liranın üzerinde!
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika'ya gidiyor
    19. Eski Genelkurmay Başkanı’nın..
    20. Önemli uyarı! Kurban alırken..
    Mahalle karıştı… Tekme tokat birbirlerine girdiler! ‘Burada ezan okuyamazsınız’
    Mahalle karıştı… Tekme tokat birbirlerine girdiler! ‘Burada ezan okuyamazsınız’
    ABD'den açıklama: Eğer doğruysa...
    ABD'den açıklama: Eğer doğruysa...
    "Dikkat… Kılıçdaroğlu tutuklanmak istiyor"... Nuh Albayrak'tan dikkat çeken yazı
    "Dikkat… Kılıçdaroğlu tutuklanmak istiyor"... Nuh Albayrak'tan dikkat çeken yazı
    Meral Akşener, o isimlere teklif götürdü
    Meral Akşener, o isimlere teklif götürdü