Son dakika... Yeni hükümet sözcüsü Bozdağ, görev dağılımını açıkladı

65. hükümetin yeni sözcüsü Başbakan Yardımcısı BEKİR BOZDAĞ, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklama yaptı. "Kabine değişikliği akabinde Bakanlar Kurulumuz toplandı. Bu vesileyle öncelikle bugüne kadar Bakanlar Kurulu'nda görev yapan önceki bakanlarımıza şükranlarımı sunuyorum" diyen Bozdağ açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

Bugünkü Bakanlar Kurulumuzun gündeminde yenilenen eğitim öğretim programlarının bilgi sunumu Milli Eğitim Bakanımız tarafından yapıldı.

Başbakan Yardımcılarının görevlerine dair değerlendirme yaptı. Bu çerçevede MGK, MİT TOKİ TMSF ve Türkiye Varlık Fonu doğrudan Başbakanımıza bağlı çalışacaktır.

İŞTE BAŞBAKAN YARDIMDILARININ GÖREVLERİ

Bekir Bozdağ: Hükümet Sözcülüğü, Danıştay, Diyanet, TRT ve AA,

Mehmet Şimşek: Ekonomi konusu ve bankalar

Fikri Işık: Yatırımların koordinasyonu, Atatürk Dil ve Tarih Kurumu

Recep Akdağ: Kıbrıs, AFAD, Yatırım Ajansı ile ilgili çalışmaları yürütecek.

Hakan Çavuşoğlu: Medeniyetler ittifakı, 100. yıl anma programı ile ilgili çalışmalar, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı

MESCİD-İ AKSA İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

İsrail'in Harem-i Şerif hakkında uyguladığı kararlar bütün İslam dünyasında insan haklarına inanan herkes katında infiale yol açmıştır. Bu uygulamaları protesto eden müslümanların üzerine İsrail polisinin şiddet uygulaması ve bazı Müslümanların hayatını kaybetmesi gibi hoş olmayan olaylar yaşanmıştır. Bu kabul edilemez.

Bu insan haklarının açıkça ihlalidir. İsrail Hükümetini bu uygulamaları derhal sonlandırmaya Sayın Cumhurbaşkanımız davet etmitşir. Taraflar ile konuyu görüşmüş ve İİT zirvesi dönem başkanı sıfatıyla uluslararası toplumu harekete çağırmıştır. Mescid-i Aksa Müslümanların ilk kıblesidir, Müslümanlar arasında kutsal olan 3 mabetden biridir. İsrail hükümeti Kudüs'ün ve Mescidi Aksa'nın kutsiyetine saygı duymakla yükümlüdür.

İSRAİL YÖNETİMİ BASİRETLİ ADIMLAR ATMALI

Ayrıca Haremi Şerif'te kurulan metal dedektörlerin kaldırılması ve müslümanlara konulan kısıtlamaların ortadan kaldırılmasını buradan Türkiye olarak İsrail yönetiminden basiretli adımlar atmasını istiyoruz. Eğer İsrail hükümeti bu konuda kulaklarını tıkar ve adım atmassa buradaki olayların başka sonuçlar doğurmasından endişe ederiz. Uluslararası toplumu bu konuda ortak bir tutum almaya bir kez daha davet ediyoruz. Din ve vicdan hürriyeti temel bir insan hakkıdır. Böylesi bir durumda hepimizin bu haksızlığa karşı ortak tutum koyması gereklidir.

ALMANYA İLE YAŞANAN GERGİNLİK

Türkiye yabancı yatırımcı için güvenli bir liman olmaya devam edecektir. Türkiye'de yerleşik Alman şirketleri veya Almanya'daki şirketlerle ilgili adli makamlarda yürüyen bir kovuşturma bulunmamaktadır. Ancak buna rağmen tartışmalar bitmedi. Bugün Sayın İçişleri Bakanımız Alman mevkidaşı ile görüştü. Yapıcı bir görüşme oldu.

Tartışılan konu açıklığa kavuşmuştur. İşin aslı FETÖ ile irtibatlı şirketlerle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında bu şirketlerin iş yaptığı şirketlerle ilgili INTERPOL'den bilgi talebinde bulunulmuştur. Burada yaşanan problemler bu mekanizmadan kaynaklanmıştır. Bu iletişim hatası tespit edilmiştir.Almanya şirketleri ile ilgili Türkiye'de yürüyen herhangi bir kovuşturma yoktur. Aslında pekçok ülke ile bu anlamda yazışmalar yapılır. Bir iletişim hatası mevcuttur. Bu hata da düzeltilmiştir.

KUZEY IRAK'TAKİ REFERANDUM KARARI

Türkiye, Irak Bölgesel Yönetimi'nin aldığı referandum kararının doğru olmadığını daha önce açıkladı. Irak yönetimi, Bağdat da bu referanduma karşı olduğunu ilan etti. Barzani yönetiminin tüm dünyanın karşı çıktığı bir ortamda referandum yapması doğru değildir.

ADİL ÖKSÜZ ALMANYA'YA KAÇTI İDDİASI

Adil Öksüz'ün Türkiye içerisinde değişik yerlerde görüldüğüne dair zaman zaman ihbarlar yapılıyor. Aynı şekilde Almanya'da ya da başka ülkelerde görüldüğüne dair de ihbarlar geliyor. Daha önce Gürcistan'da bir ihbar vardı.

FETÖ SANIKLARI İÇİN TEK TİP KIYAFET

Adalet Bakanımız yeni görevine başladı. Yürütülen bir çalışma var. Henüz bakanlar kuruluna getirilmiş değil. Geldiğinde tüm ayrıntılar kamuoyu ile paylaşılacaktır.

KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ SONRASI İLK TOPLANTI

Kabinede yapılan değişikliğin ardından, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Gençlik ve spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile sağlık Bakanı Ahmet Demircan ilk kez Bakanlar Kurulu toplantısına katıldı.

Daha önce Bakanlar Kuruluna Adalet Bakanı olarak katılan Bekir Bozdağ, Milli Savunma Bakanı olarak katılan Fikri Işık ve Sağlık Bakanı olarak katılan Recep Akdağ, Başbakan yardımcıları olarak toplantıda yer aldı. Daha önce Başbakan Yardımcılığı görevlerini yürüten Nurettin Canikli Milli Savunma Bakanı, Numan Kurtulmuş da Kültür ve Turizm Bakanı olarak Bakanlar Kurulu toplantısına katıldı.

HÜKÜMET SÖZCÜSÜ BELLİ OLDU

Öte yandan, kabine değişikliğinin ardından bugün yapılan ilk toplantıda, hükümet sözcüsü olarak Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ belirlendi. Kabinedeki revizyon öncesinde Hükümet Sözcülüğü görevini Numan Kurtulmuş yürütüyordu. Kurtulmuş, Kültür ve Turizm Bakanı olarak atandı.