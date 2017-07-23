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Son dakika: Ürdün'de  İsrail Büyükelçiliği'ne saldırı

Ürdün'ün başkenti Amman'daki İsrail Büyükelçiliği  binasında meydana gelen olayda, 1 Ürdünlünün hayatını kaybettiği, 1 İsraillinin  yaralandığı bildirildi.

23 Temmuz 2017 Pazar 21:14
Son dakika: Ürdün'de  İsrail Büyükelçiliği'ne saldırı

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, bir Ürdün vatandaşının  Amman'daki İsrail Büyükelçiliğinde İsrailli bir görevliye bıçakla saldırmasının  ardından güvenlik görevlileri saldırganın üzerine ateş açtı.

Açılan ateş sonucu yaralanan saldırganın daha sonra yaşamını yitirdiği  kaydedilirken, İsrailli görevlinin ise ağır yaralandığı aktarıldı.

Emniyet güçlerinin olay yerini güvenlik kordonu altına aldığı ve  bölgeye girişleri engellediği aktarıldı.

Ürdün medyasında söz konusu çatışmanın, büyükelçilik binasında bir  Ürdünlü ve İsrailli arasında yaşanan tartışmadan kaynaklandığına ilişkin  haberlerin yer aldığı ifade ediliyor.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2017 Pazar 21:14
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  • KanuniKanuni1 sa önce
    Daha kötü şeyler olabilir. İsrail iblisle dans ediyor!
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