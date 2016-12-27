Son dakika: Türkiye'nin kontrolünde El Bab'a gidecekler...

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Türk yetkililer, son tahliyelerin de 22 Aralık günü tamamlanmasıyla birlikte İdlib’deki muhalif savaşçıların ve ailelerin isimlerini aldı. Nusra Cephesi dışında kalan muhalif gruplar burada ayrıştırılarak aileleriyle birlikte yarından itibaren Türkiye’ye geçmeye başlıyor.

Aileler Türkiye’deki barınma merkezlerine yerleştirilirken, muhalif savaşçılar Cerablus ve Çobanbey üzerinden Fırat Kalkanı Operasyonu’na dâhil olacak.

TÜRKİYE'YLE BİRLİKTE ÇALIŞMAYA BAŞLADILAR

El Bab’da acil ihtiyaç olması sebebiyle bu muhaliflerin birkaç gün içinde Suriye'ye geçerek operasyona katılması planlanıyor. Halep'ten tahliye edilen bazı komutanlar Türkiye'de koordinasyon için çalışmaya başladı.

Nureddin Zengi birlikleriyle Türkmen Mehmed Fatih, muntasır Billah ve Sultan Murad Tugayları’na mensup bu muhaliflerin sayısının 300'ün üzerinde olması bekleniyor. El Bab’da savaşan yaklaşık iki bin kişilik Özgür Suriye Ordusu mensubunun çoğunluğu da bu tugaylara dâhil olan ve farklı bölgelerden gelen muhaliflerden oluşuyor.