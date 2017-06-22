Son dakika... Türkiye'nin gündemine oturan 'enayi' yakalandı!

Taksim'de sırt üstü baygın olarak yatan 24 yaşındaki genç kız, Sabah saatlerinde kameralara yansıdı. Uyuşturucu kullanıldığı iddia edilen genç kızın hali görenleri hayrete düşürdü. Birçok haber kanalında ve internet sitesinde yer alan genç kızın hali polisi de harekete geçirdi. Görgü tanıkları, genç kıza bir kişinin uyuşturucu verdiğini daha sonra oradan ayrıldığını söyledi. Şüphelinin alnında "Enayi" yazılı dövme olduğu belirtildi.

İstanbul Emniyeti o şüphelinin yakalanması için harekete geçti. Araştırmalarda şüphelinin kimliği tespit edildi. Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri Türkiye'nin gündemine oturan o şüpheliyi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli Adem A.'nın barlarda şarkı söylediği iddia edildi.