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Son dakika... Türkiye'nin gündemine oturan 'enayi' yakalandı!

Taksim'de merdivenlerde baygın halde yatan genç kıza uyuşturucu verdiği iddia edilen, alnında "enayi" yazılı dövme bulunan o şüpheli gözaltına alındı. Güven Timleri ekiplerince yakalanan şüpheli Adem A. emniyete götürüldü.

22 Haziran 2017 Perşembe 00:02
Son dakika... Türkiye'nin gündemine oturan 'enayi' yakalandı!

Taksim'de sırt üstü baygın olarak yatan 24 yaşındaki genç kız, Sabah saatlerinde kameralara yansıdı. Uyuşturucu kullanıldığı iddia edilen genç kızın hali görenleri hayrete düşürdü. Birçok haber kanalında ve internet  sitesinde yer alan genç kızın hali polisi de harekete geçirdi. Görgü tanıkları, genç kıza bir kişinin uyuşturucu verdiğini daha sonra oradan ayrıldığını söyledi. Şüphelinin alnında "Enayi" yazılı dövme olduğu belirtildi.

İstanbul Emniyeti o şüphelinin yakalanması için harekete geçti. Araştırmalarda şüphelinin kimliği tespit edildi. Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri Türkiye'nin gündemine oturan o şüpheliyi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli Adem A.'nın barlarda şarkı söylediği iddia edildi. 

Haber Tarihi: 22 Haziran 2017 Perşembe 00:02
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  5. uyuşturucu
  6. Sabah
  7. İstanbul
  • CenCen1 sa önce
    atın tımarhaneye
  • KarakaplanKarakaplan1 sa önce
    Yine Ön kapıdan girer arka kapıdan çıkar cezası yokki ... Uyuşturucu satan dağıtan gencleri zehirleyen bu alçak köpeklere idam şart... Ha Silahla yada bıçakla öldürmüşha uyuşturucu verip yavaş yavaş öldürmüş ne farkı var...
  • JurnalJurnal2 sa önce
    Kim bu tipi tip yaaaa!satanistmidir nedir?
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