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Son dakika... Türkiye'den Almanya'ya sert tepki!

Dışişleri Bakanlığı, Berlin'den gelen aktivistlerin tutuklanmasını eleştiren yorumların kabul edilemez olduğunu belirtti.

20 Temmuz 2017 Perşembe 08:54
Son dakika... Türkiye'den Almanya'ya sert tepki!

Türkiye ve Almanya arasındaki gerilimde yeni perde. Almanya'nın aralarında kendi vatandaşı da olan altı aktivistin İstanbulBüyükada'da gözaltına alındıktan sonra tutuklanmasını eleştirmesi, Ankara'dan sert tepki gördü. Dışişleri Bakanlığı, Berlin yönetiminin yaptığı yorumların kabul edilemez olduğunu belirtti.

Yazılı açıklama şöyle:

"18 Temmuz 2017 tarihinde tutuklanan Alman vatandaşı Peter Steudtner ile ilgili olarak Almanya’nın Ankara Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarıyla Bakanlığımızda yapılan görüşmede konunun yargıya intikal ettiği, bağımsız Türk yargısına güvenilmesi gerektiği, Steudtner’in gözaltına alındığı ilk günden itibaren uluslararası hukuk kurallarına uygun olarak konsolosluk himayesinin sağlanmasında herhangi bir eksiklik yaşanmadığı izah edilmiştir. Aynı konuda Berlin Büyükelçimiz de AFC Dışişleri Bakanlığı'na talepleri üzerine izahatta bulunmuştur.

Bu görüşmelerin ardından AFC Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Federal Hükümet Sözcüsü tarafından yapılan ve diplomatik nezaketsizliğe örnek teşkil edebilecek açıklamalarda Türk yargısına doğrudan müdahale edildiği ve haddini aşan ifadeler kullanıldığı görülmüştür. Bu açıklamaların kabul edilmesi mümkün değildir. Ülkemizde yargı yetkisinin kullanılmasında, Anayasamız çerçevesinde hiçbir organ, makam, merci veya kişinin mahkemelere emir ve talimat veremeyeceği, tavsiye ve telkinde bulunamayacağı teminat altına alınmıştır.

Söz konusu açıklamalardaki ifadelerin, Türkiye’yi alan farklı terör örgütü mensuplarına kucak açarak, teröristlerin adalet önüne çıkarılmasını engelleyenlerin hukuka yaklaşımlarındaki çifte standardı bir kez daha ortaya koymuştur."

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2017 Perşembe 08:54
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