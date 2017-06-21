Son dakika... TASS: NATO jeti Rus bakanın uçağına yaklaştı

Rusya ve NATO arasında ipler geriliyor. Dün Baltık Denizi üstünde ABD savaş uçağının önünü Rus jetlerinin kesmesiyle tırmanan tansiyonda, bugün yeni bir gelişme var.

Rus haber ajansı TASS, bir NATO jetinin yine Baltık Denizi üstünde Rus bakanı taşıyan uçağa yaklaşmaya çalıştığını son dakika olarak duyurdu.

Reuters haber ajansının TASS'a dayandırdığı habere göre, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yu taşıyan uçağa Baltık Denizi üzerinde bir NATO F-16 jeti yaklaşmaya çalıştı.

TASS "NATO uçağı tarafsız sularda bile Savunma Bakanı'nı taşıyan uçağa yaklaşmayı denedi" ifadesini kullandı.

Sputnik ise, F-16'nın daha sonra bir Rus savaş uçağı tarafından önlendiğini bildiriyor.

Bu arada Savunma Bakanı Şoygu'nun Rusya'nın Baltık Denizi kıyısında bulunan Kaliningrad bölgesine gittiği belirtildi.

NATO ve Rusya, bir yılı aşkın bir süredir kılıçları çekmiş durumda. Rusya sınırındaki ülkelere NATO ordularının gönderilmesiyle başlayan süreçte, ABD Soğuk Savaş'tan bu yana Avrupa'ya en büyük askeri çıkarmasını yaptı.

Romanya, Litvanya, Polanya ve Letonya gibi ülkelerde binlerce NATO askeri tatbikatlar yaptı, gelecek dönemde de yeni tatbikatlar icra edilecek.

Rusya ise, NATO'nun hamlesine Avrupa'nın içindeki toprağı Kaliningrad'a S-300 ve İskender füze sistemlerini yerleştirerek yanıt verdi. Moskova yönetimi, ayrıca, Polonya sınırına da askeri yığınak yapmış durumda.