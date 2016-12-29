Son dakika: Suriye'de ateşkese varıldı, Türkiye garantör ülke

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Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'de Ankara ve Moskova'nın garantörlüğünde ateşkes anlaşmasına varıldığını söyledi.

Putin, yaptığı açıklamada, Rusya ve Türkiye'nin, Suriye'de bu gece yarısı başlayacak ateşkese garantörlük yapacağını duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı, ateşkesi, Kazakistan'da rejim hükümeti, Suriyeli muhalifler ve Suriyeli tarafların katılımıyla yapılacak barış görüşmelerinin izleyeceğini belirtti.

Putin, Kazakistan'da yapılacak görüşmelere ilişkin tarih vermedi.

BU GECE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Türk Dışişleri Bakanlığı ise ateşkesin bu gece yürürlüğe gireceğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından terör örgütü olarak kabul edilen gruplar bu mutabakatın dışındadır. Bu düzenlemeye Türkiye ve Rusya Federasyonu garantör sıfatıyla destek vermektedir" açıklamasında bulundu.

TÜRK DIŞİŞLERİ'NDEN YAPILAN AÇIKLAMA

Türk Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında şöyle denildi:

"Bilindiği gibi, Suriye ihtilafının kapsamlı siyasi çözümü yolunda rejim ve muhalefet arasında görüşmelerin başlatılması, şiddete son verilmesi ve insani yardımların yapılabilmesi amacıyla uzun zamandır yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Bu çabalarımızın sonucunda, Suriye’de çatışan taraflar arasında, ülke genelinde 30 Aralık 2016 günü saat 00.00 itibariyle ateşkese gidilmesi hususunda bir mutabakata varılmıştır. Bu gelişmeyi memnuniyetle karşılıyoruz.

BM Güvenlik Konseyi tarafından terör örgütü olarak kabul edilen gruplar bu mutabakatın dışındadır.

Bu düzenlemeye Türkiye ve Rusya Federasyonu garantör sıfatıyla destek vermektedir. Taraflar, bu düzenlemeyle, hava saldırıları dahil, silahlı saldırıları durdurmayı, kontrolleri altındaki bölgeleri birbirleri aleyhine genişletmemeyi taahhüt etmişlerdir.

Bu ateşkese tüm tarafların riayet etmesi önem taşımaktadır. Türkiye ve Rusya çatışmasızlık durumuna güçlü destek vermekte olup, bunun takibini de birlikte yapacaklardır.

Sahadaki gruplar üzerinde nüfuzu olan ülkelerin de ateşkesin idamesi yolunda gerekli desteği sağlaması kuşkusuz büyük önem taşımaktadır.

Ülkemiz, birkaç gün önce Halep'ten insani amaçlı tahliyelerin tamamlanmasında ve yarından itibaren de Suriye genelinde ateşkesin devreye girmesinin sağlanmasında belirleyici rol oynamıştır.

Türkiye, çatışmasızlık durumuna tam olarak riayet edilmek suretiyle, Suriye'de Cenevre Bildirisi ve 2254 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararı temelinde gerçek bir siyasi geçişin sağlanabilmesi amacıyla, kısa süre içinde Astana’da rejim ve muhalefetin garantör ülkelerin nezaretinde bir araya gelerek BM gözetimindeki siyasi süreci yeniden canlandırma yolunda kayda değer adımlar atmaları ümidiyle, bu kapsamdaki çabalarını ara vermeden sürdürecektir."

SURİYE ORDUSU DA ATEŞKESİ DOĞRULADI

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'da yer alan habere göre Suriye Ordusu da ateşkesi doğruladı. Yapılan açıklamada Suriye Ordusu gece yarısı itibarıyla ülkede kapsamlı bir ateşkes ilan edildiğini açıkladı.