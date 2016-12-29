Cloudflare

Son dakika: Suriye'de ateşkese varıldı, Türkiye garantör ülke

Suriye'de Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde ateşkes anlaşmasına varıldığı açıklandı. Türk Dışişleri Bakanlığı, ateşkesin bu gece yürürlüğe gireceğini duyurdu.

Son dakika: Suriye'de ateşkese varıldı, Türkiye garantör ülke
Eklenme: 29 Aralık 2016, 14:30
Bu haber 71.792 kez okundu

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'de Ankara ve Moskova'nın garantörlüğünde ateşkes anlaşmasına varıldığını söyledi.

Putin, yaptığı açıklamada, Rusya ve Türkiye'nin, Suriye'de bu gece yarısı başlayacak ateşkese garantörlük yapacağını duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı, ateşkesi, Kazakistan'da rejim hükümeti, Suriyeli muhalifler ve Suriyeli tarafların katılımıyla yapılacak barış görüşmelerinin izleyeceğini belirtti.

Putin, Kazakistan'da yapılacak görüşmelere ilişkin tarih vermedi.

BU GECE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Türk Dışişleri Bakanlığı ise ateşkesin bu gece yürürlüğe gireceğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından terör örgütü olarak kabul edilen gruplar bu mutabakatın dışındadır. Bu düzenlemeye Türkiye ve Rusya Federasyonu garantör sıfatıyla destek vermektedir" açıklamasında bulundu.

TÜRK DIŞİŞLERİ'NDEN YAPILAN AÇIKLAMA

Türk Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında şöyle denildi:

"Bilindiği gibi, Suriye ihtilafının kapsamlı siyasi çözümü yolunda rejim ve muhalefet arasında görüşmelerin başlatılması, şiddete son verilmesi ve insani yardımların yapılabilmesi amacıyla uzun zamandır yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Bu çabalarımızın sonucunda, Suriye’de çatışan taraflar arasında, ülke genelinde 30 Aralık 2016 günü saat 00.00 itibariyle ateşkese gidilmesi hususunda bir mutabakata varılmıştır. Bu gelişmeyi memnuniyetle karşılıyoruz.

BM Güvenlik Konseyi tarafından terör örgütü olarak kabul edilen gruplar bu mutabakatın dışındadır.

Bu düzenlemeye Türkiye ve Rusya Federasyonu garantör sıfatıyla destek vermektedir. Taraflar, bu düzenlemeyle, hava saldırıları dahil, silahlı saldırıları durdurmayı, kontrolleri altındaki bölgeleri birbirleri aleyhine genişletmemeyi taahhüt etmişlerdir.

Bu ateşkese tüm tarafların riayet etmesi önem taşımaktadır. Türkiye ve Rusya çatışmasızlık durumuna güçlü destek vermekte olup, bunun takibini de birlikte yapacaklardır.

Sahadaki gruplar üzerinde nüfuzu olan ülkelerin de ateşkesin idamesi yolunda gerekli desteği sağlaması kuşkusuz büyük önem taşımaktadır.

Ülkemiz, birkaç gün önce Halep'ten insani amaçlı tahliyelerin tamamlanmasında ve yarından itibaren de Suriye genelinde ateşkesin devreye girmesinin sağlanmasında belirleyici rol oynamıştır.

Türkiye, çatışmasızlık durumuna tam olarak riayet edilmek suretiyle, Suriye'de Cenevre Bildirisi ve 2254 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararı temelinde gerçek bir siyasi geçişin sağlanabilmesi amacıyla, kısa süre içinde Astana’da rejim ve muhalefetin garantör ülkelerin nezaretinde bir araya gelerek BM gözetimindeki siyasi süreci yeniden canlandırma yolunda kayda değer adımlar atmaları ümidiyle, bu kapsamdaki çabalarını ara vermeden sürdürecektir."

SURİYE ORDUSU DA ATEŞKESİ DOĞRULADI

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'da yer alan habere göre Suriye Ordusu da ateşkesi doğruladı. Yapılan açıklamada Suriye Ordusu gece yarısı itibarıyla ülkede kapsamlı bir ateşkes ilan edildiğini açıkladı.

 
Etiketlerputinrusyasuriyeateşkestürkiyeson dakikarejimmuhaliflerson dakika haberlerihaberlerVladimir Putinanlaşma
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

acun acun

Çatışmalar sadece rejim ve muhalifler arasında yapılmıştır Isid ve ypg ye operasyon devam edecek hemde hem türkiye ve rusya Hem muhalif ve rejim ortak çalışacaklar bu arada abd ve avrupaya yol göründü

Cevapla

Evrim ateş

Dürüst olalıma cevap haklısın ateşkes olmasındemi suriyede tek canlı insan sinek kalmayana kadar savaş devam etmeliydi evet dürüstsen cevap ver ateşkes olmasından dolayı mutsuzmusun

Cevapla

Cemal

Allahıma hamdolsun inşallah bu kan gölü son bulur. Artık bebekler cocuklar ölmesin

Cevapla

Dadas

Herkes kafasina gore yorumlar yapabilir. Ama azaltti kanaat getirmeyen cogu bulamazmis. Midyata pirince giderken evdeki bulgurdan olmayalim. Yani TABIRI caizse dun dunde kaldi, bugune bakalim. Derken gaflette kalipta dun unutmayalim. Tuzu kuru turk halki ve digerleri elhamdulillah demesini bilmezse. Rabbim kendisini hatirlatmasini bilir. O zaman elhamdulillah deriz. Ama daha da kotu bir durumdayken... Birde fazla sevinmeyelim. Orada suriye nin, Turkiye nin rusya nin haricinde amerikali, avrupali, ingiliz teroristleri var. Onlar ve onlarin bagli oldugu ulkeler boyle bir soz vermedi. Onlar ortaligi soz hakki olmadigi için karistirma ihtimalleri cok. Eger teroristler uslu durursa, dahada kotu. Neden,? Bu devletlerin vede teroristlerinde hamisi arka planda rusya.. Rusya orda terorist oldurmedi. Hep muhalefetleri ve sunni muslumanlari oldurdu. Sehirleri yikti. Bu ablukadan en KISA zamanda kurtulup bu insanlari vatanlarina yerlestirilmeli. B planini kafa calisiyorsa simdiden gelecege hazirla...........

Cevapla

0101

Halep de, Membiç de Musul da vs. Taş toprak Kaybolmaz. Ama ne yazik ki yalniz Suriye de veAkdenizde olen kaybolan insanlarimiz Belki bir milyona Yakin. Kim suçlu, Kim hakli bu saatten sonra neye yarar Ama en azindan ateş kes olursa, savaşin sonunun başlangici olabilir. En azindan bundan sonra Sureye de mahsum ve mazlum insanlar kursun ve bombalara hedefOlmazlar. Bunda Devletimizin halkimizin payi Buyuk Allah Turkiye Cumhuriyeti Devletimize Zeval vermesin Amin.

Cevapla

umut

Bu şu demektir. Türkiye..rusya..ve iran abd ye ve ab ye karşı savaş..ilanı..

Cevapla

nermin

Esed ayakta,Halepi kaybettik,Nur topu gibi işid problemimiz var.Ve biz anlaşmaya zafer gözüyle bakıyoruz.

Cevapla

Mustafa

El Bab ve Menbic ne olacak? Operasyonlar duracakmi?

Cevapla

Dürüst olalım

Yaşasın artık çocuklar ölmeyecek ( çocuk kaldıysa ). Herkes evlerinde huzurlu ve güvenli bir şekilde yaşayacak ( yaşanacak ev kaldıysa ). Herkes işyerinde rızkı için çalışacak ( işyeri ve iş kaldıysa ) ve kahramanız artık yaşasın.

Cevapla

  • 'Fırat Kalkanı'nda bir asker şehit 9 asker yaralı!
  • Kremlin'den flaş 'rus diplomat' açıklaması!
  • Rusya'dan ABD'ye jet cevap!
  • Obama'dan flaş Rus diplomat açıklaması!
  • ABD Rus diplomatların ülkeyi terk etmesini istedi
  • 61 rütbeli asker FETÖ'den tutuklandı!
  • Kahraman'ın hastalığı belli oldu! Ameliyata alınacak
  • Sincar'da PKK-İran ittifakı! Neyin pazarlığı yapıldı?
  • Esed rejiminden ateşkes açıklaması!
  • Suriyeli muhalifler: Destekliyoruz!
  • Erdoğan'dan Kosovalı gazeteciyi susturan cevap
  • Başabakan Yıldırım'dan flaş 'asgari ücret' açıklaması
  • Erdoğan'dan Suriye ateşkesi açıklaması
  • FETÖ’nün ikinci darbe için yazdırdığı mektup
  • ÖSO'dan flaş ateşkes açıklaması: Esed'in yeri...
  • Ateşkese saatler kala Erdoğan ve Putin'nden sürpriz
  • TBMM'de kritik madde kabul edildi
  • Bu ülkenin Genelkurmay Başkanı'na soru soracak adamı mı bu?
  • Son dakika... Rus savaş uçakları ilk kez El Bab'da DAEŞ'i vurdu
  • El Bab'dan sıcak görüntüler... TSK böyle ilerliyor
  • Kent felaketi yaşıyor! Bakan açıklama yaptı: Seferberlik başlatıldı
  • Örgütün ‘infaz polisi’ böyle basıldı: Uyuyan hücre eylem planlıyordu
  • Son dakika: Suriye'de ateşkese varıldı, Türkiye garantör ülke
  • İstanbul'da yarın okullar tatil olacak mı ?
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ
İLGİLİ HABERLER
Rus Büyükelçiliği'ne ikinci saldırı!Rus Büyükelçiliği'ne ikinci saldırı!

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya’nın Şam Büyükelçiliğine havan…

Suriye Rejiminden küstah ‘Türkiye’ açıklaması: Güvenmiyoruz!Suriye Rejiminden küstah ‘Türkiye’ açıklaması: Güvenmiyoruz!

Suriye’de varılan ateşkes ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Esed rejimi Dışişleri…

Müslim: Kimse bizi davet etmedi!Müslim: Kimse bizi davet etmedi!

Terör örgütü PYD Eş Başkanı Salih Müslim, Suriye’deki ateşkes anlaşmasına…

Beş yılı aşkın sürenin ardından… Saat 00:00’ı geçti ve başladıBeş yılı aşkın sürenin ardından… Saat 00:00’ı geçti ve başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in;…

ABD'den flaş ateşkes açıklamasıABD'den flaş ateşkes açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de ateşkes sağlanmasını olumlu bir gelişme olarak…

O adalar geri verildiO adalar geri verildi

Mısır hükümeti Kızıldeniz'deki iki adanın Suudi Arabistan'a iadesine yeşil ışık…

Son dakika: DAEŞ’e büyük darbe… O isim öldürüldüSon dakika: DAEŞ’e büyük darbe… O isim öldürüldü

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon güçlerince…

Azerbaycan Ermenistan İHA'sını düşürdüAzerbaycan Ermenistan İHA'sını düşürdü

Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait insansız hava aracını düşürdü.

Kremlin'den flaş 'rus diplomat' açıklaması!Kremlin'den flaş 'rus diplomat' açıklaması!

Kremlin, Rusya’nın ABD’nin açıkladığı yaptırımlara vereceği cevaba, Rusya Devlet Başkanı…