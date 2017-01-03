Son dakika: Suikast ihbarının ardından Kılıçdaroğlu'na…

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti grubunda konuştu. Toplantı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bahçeli, kendisi ve Kılıçdaroğlu'na suikast ihbarı iddiasıyla ilgili şöyle konuştu: Basın yoluyla Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na suikast ihbarlarının yoğunlaştığına dair bilgiler gelmiştir. Herkes inandığı yolda kararlı bir şekilde ilerleyecektir. Kemal Kılıçdaroğlu’nun da aynı şekilde yapacağını düşünüyorum.

Bizim koruma sayımız şu an sabit. Yeni bir talepte de bulunmuyoruz. Bizim arabalarımızda zırh yoktur. Hükümetin liderlere bir zırhlı araç vereceğine dair bilgiler ulaşmıştır. Ben şahsen bizim böyle bir talebimiz olmadığını, bundan vazgeçmelerini kendilerine salık verdim. Liderler hep bir araya geliyorlar. Sık sık gelmekle terör önlenmez. Alınan kararları sonuna kadar takip etmekle terör önlenir.

BAHÇELİ VE KILIÇDAROĞLU'NA SUİKAST UYARISI

Cumhuriyet Gazetesi'nden Erdem Gül'ün haberine göre, başta ana muhalefet lideri olarak Kılıçdaroğlu ve muhalefet partilerinin liderlerini hedef alacak suikast ihbarlarının arttığı uyarısı iletildi. Çok gizli tutulan uyarının bizzat Başbakan Binali Yıldırım’dan geldiği ve MHP lideri Devlet Bahçeli’nin de aynı yönde bilgilendirilmiş olabileceği belirtilmişti.

KILIÇDAROĞLU'NA ZIRHLI ARAÇ

Başbakanlık tarafından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na zırhlı araç tahsis edildi. Başbakanlık tarafından gönderilen araç Söğütözü'ndeki CHP Genel Merkezi'ne ulaştı. Mercedes marka zırhlı aracın 4,5 ton ağırlığında olduğu belirtilirken, aracın daha önce Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli tarafından kullanıldığı öğrenildi. Bu arada, Almanya'dan kiralanan aracın bir süre önce Başbakanlık tarafından alındığı belirtildi. Aracın ruhsat ve plaka işlemlerinin sürdüğü, bunların tamamlanmasının ardından da Kılıçdaroğlu'nun talimat vermesiyle hizmete gireceği bildirildi.

KORUMA SAYISI AYNI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin bugünkü grup toplantısına daha önce kullandığı kendi aracıyla geldi. Öte yandan, siyasilere yönelik suikast iddiaları ve yaşanan gelişmeler nedeniyle Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz aylarda 13 olan koruma sayısı 21'e çıkarılmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun koruma sayısında ise bir değişikliğe gidilmedi.