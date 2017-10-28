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Son dakika... Melih Gökçek'in vedasında MHP şoku

Melih Gökçek, 8617 gündür sürdürdüğü görevini bırakıyor. CHP ve MHP’li meclis üyeleri ise toplantıya katılmama kararı aldı.

28 Ekim 2017 Cumartesi 13:45
Son dakika... Melih Gökçek'in vedasında MHP şoku

8617 gündür belediye başkanlığı koltuğunda oturan Melih Gökçek’in istifası için Büyükşehir Belediye Meclisi olağanüstü toplandı. Toplantı, Meclis Salonu yerine Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleştiriliyor. CHP grubu toplantıya katılmıyor. CHP Grup Başkanvekili Doğan Yılmazkaya, toplantıya katılmama gerekçesi olarak Gökçek’in toplantıyı şova döndürmeye çalışmasını gösterdi.

Gökçek, dün belediye çalışanlarına yaptığı açıklamada "Benim belediye başkanlığından ayrılmamı, Genel Başkanım Recep Tayyip Erdoğan talep etti, biz de bu talebi kırmayarak, neden talebi kırmadığımızı da yarın televizyonlardan öğreneceksiniz" demişti.

GÖKÇEK'E MHP ŞOKU

14.00’teki olağanüstü meclis toplantısındaki istifaya dakikalar kala yeni bir gelişme yaşandı. Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkan Vekili Ramazan Şimşek, “İl başkanımızla da yaptığımız istişare toplatışından böyle bir karar çıktı” dedi.

140 meclis üyesi olan Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde 100 AK Parti’li, 21 CHP’li, 15 MHP’li, 1 BBP’li ve 3 bağımsız belediye meclis üyesi bulunuyor.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2017 Cumartesi 13:45
  1. Veda
  2. istifa
  3. Son dakika

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