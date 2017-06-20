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Son dakika... Maltepe'de bir iş yerinde korkutan patlama

Maltepe'de bir iş yerinde patlama meydana geldi. Patlama etkisi ile iş yeri önünde bulunan araçlarda hasar oluştu bir araç ise devrildi. İtfaiye ekipleri olaya müdahale ederken polis ekipleri çevre güvenliği aldı.

20 Haziran 2017 Salı 13:17
Son dakika... Maltepe'de bir iş yerinde korkutan patlama

Patlama, saat 13.00 sıralarında Maltepe Altayçeşme Mahallesi Köse Sokak içerisinde bulunan deterjan üretim yeri olduğu öğrenilen bir iş yerinde meydana geldi. Kazan dairesinden kaynaklı olduğu iddia edilen patlama sonrasında patlamanın olduğu sokak adeta savaş alanına döndü. Patlama şiddeti ile iş yerinin duvarları yıkıldı, sokakta bulunan bir araç ise devrildi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri çıkan dumanlara müdahalede bulunurken, polis ve zabıta ekipleri de çevre güvenliği aldı.

Öte yandan yoldan geçen 21 yaşındaki Ahmet S. ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Haber Tarihi: 20 Haziran 2017 Salı 13:17
  1. Maltepe
  2. iş yeri
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