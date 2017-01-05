Son dakika: Konya'da pazar yerinin çatısı çöktü, yaralılar var

Konya'nın Akşehir ilçesinde Perşembe günü kurulan kapalı pazar yerinin çatısı karın ağırlığına dayanamayarak çöktü. Şu ana kadar 4 ağır yaralıya ulaşıldı. Enkaz altındaki yaralı kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Son dakika: Konya'da pazar yerinin çatısı çöktü, yaralılar var
Eklenme: 05 Ocak 2017, 10:07
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Perşembe günleri kurulan ilçe merkezindeki semt pazarının çatısı, biriken karlar nedeniyle sabah saatlerinde aniden çöktü.

Bazı esnaf ve alışveriş için pazara gelen vatandaş, çatının metal parçaları ile düşen karların altında kaldı.

4 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI 

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Enkaz altında kalanların kurtarılması için çalışmalar sürüyor.

Olay yerine gelen Akşehir Kaymakamı Yalçın Sezgin, çalışmaları yerinde takip ediyor.

Kaymakam Sezgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 kişinin enkaz altından kurtarılarak hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Sezgin, enkaz altında bir kişinin daha bulunduğu yönünde ihbar olduğunu dile getirerek, çalışmaların sürdüğünü belirtti.

 
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