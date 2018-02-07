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Son dakika... Kilis’ten acı haber… Şehit ve yaralılarımız var

Akşam saatlerinde Kilis’ten acı bir haber geldi. TSK’dan yapılan açıklamaya göre 2 askerin şehit olduğu, belirtildi.

07 Şubat 2018 Çarşamba 22:24
Son dakika... Kilis’ten acı haber… Şehit ve yaralılarımız var

TSK'dan yapılan açıklamada, "1. Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 07 Şubat 2018 tarihinde, Afrin Bülbül güneybatısı ve El Maski civarında bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına yönelik. 2. PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen tanksavar ve top/havan saldırıları neticesinde iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.3. Saldırı sonrasında bölücü terör örgütü mensuplarına derhal bölgede mevcut ateş destek vasıtaları ile karşılık verilmiştir. 4. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine." ifadesine yer verildi.

Haber Tarihi: 07 Şubat 2018 Çarşamba 22:24
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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  • DalmanDalman2 sa önce
    Allah rahmet eylesin. Hepimiz birgün vakti gelince şehadete hazırız.tanri türkü korusun. Vesselam
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