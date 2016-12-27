Cloudflare

Son dakika... Kayıp askerler ile ilgili açıklama

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu toplantısı hakkında açıklamalarda bulundu ve soruları cevapladı. Kurtulmuş, kayıp askerlerle ilgili soru üzerine, "Bu video görüntüleri ile ilgili TSK ve MSB tarafından teyit edilmiş, netleşmiş bir bilgi yoktur. Bu tür terör örgütleri dünyanın en aşağılık mekanizmaları. Video görüntüleriyle halka korku yaymaya çalışıyor" diye konuştu.

Son dakika... Kayıp askerler ile ilgili açıklama
Eklenme: 27 Aralık 2016, 14:23
Bu haber 63.362 kez okundu

İşte Numan Kurtulmuş’un açıklamalarından satır başları:

Bu video görüntüleri ile ilgili TSK ve MSB tarafından teyit edilmiş, netleşmiş bir bilgi yoktur. Bu tür terör örgütleri dünyanın en aşağılık mekanizmaları.

Herhangi bir video yayınlayarak halkı paniğe sürüklemek istiyorlar. Medyadaki bazı arkadaşlar da ayaklarını denk asınlar. Özelikle sosyal medya sorumsuzca yayın yapılacak bir yer değildir.

Türk halkının moralini bozmaya çalışmak vatanseverlik değildir. Terör örgütlerinin istediği şekilde sosyal medyayı kullanacak şekilde bir duyarsızlık içinde kimse olmasın. Çok şükür ulusal medyada bir dayanışma vardır.

ANAYASA KOMİSYONUNDAKİ TARTIŞMALAR

Önümüzdeki süreç önemli bir noktadır. İnşallah kısa süre içinde Türkiye anayasa görüşmelerini tamamlayıp referanduma gidecek. Herkesin sözlerine dikkat etmesi lazım. Bu değişiklik etkin bir yönetim için teklif edilmiş bir değişikliktir.

Millet evet derse buna mani olaya kimsenin gücü yetmez. Herkesin üslubuna dikkat etmesi gerekir. Bu memlekette Mustafa Kemal Atatürk herkesin ortak değeridir. Mustafa Kemal Atatürk kurucu başkomutanıdır. Recep Tayyip Erdoğan da bugünkü başkomutandır. Mustafa Kemal Atatürk üzerinden bugün yapılacak bir referandumu yönlendirmeye kalkmak siyaseten büyük bir talihsizliktir.

OHAL laf olsun diye ortaya konuşmuş bir şey değildir. OHAL olmasaydı terör örgütlerine yönelik atılan adımlar mümkün olmayabilirdi. Bugün için alınan bir karar yoktur.

RUS UÇAKLARI EL BAB OEPRASYONUNA DESTEK OLDU MU?

Sahada bir savaş oyunu oynamıyoruz. Şuradan şu kalktı, buradan bu indi, bir takım sözlerle bir savaş oyunu oynar gibi bir söz söyleyemeyiz. Türkiye üzerine düşeni yerine getiriyor. Bunu milli bir mesele olarak görüyor.

YAZ SAATİ TARTIŞMASI

Öyle bir çalışmamız yok. Yaz saati ile ilgili bir uygulama olmayacak. Geriye alma gibi bir durum söz konusu değil.

 
EtiketlerNuman KurtulmuşBakanlar KuruluAçıklamadaeşkaçırılan askerlersuriyetürkiyetsk
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

  • ABD Büyükelçiliğinden ilginç açıklama!
  • Hababam Sınıfı'nda Osmanlı'ya böyle sövmüşler
  • Büyükelçi suikastinin düzenlendiği dizinin sonraki bölümünde...
  • Çavuşoğlu beklenen müjdeyi verdi
  • Putin’in sır küpü de ölü bulundu
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üzülerek söylüyorum ama...
  • Düşen Rus uçağındaki son konuşma: 'Kaltak bu da ne'
  • ‘Bar terörü’ Kadıköy’de
  • O ilimizde tonlarca altın bulundu
  • Sıcak gelişme! Türk hacker ordusu geliyor!
  • MİT Müsteşarı değil CIA ajanıymış!
  • Petekler neden ısınmaz?
  • Suriye'de ateşkeste anlaşma sağlandı
  • "ABD'den haber; Erdoğan'a darbe yapılacak"
  • Bahçeli'yi almak için MHP'ye giden esrarengiz adam
  • Komandolar sınırı geçti
  • ABD'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küstah cevap
  • Mete Yarar: Operasyon bir ay daha geç başlasaydı...
  • Kelle paça çorbasının inanılmaz faydaları
  • Korkulan oldu! Esed oraya saldırıyor
  • Hava koşulları savaş uçaklarını etkiledi
  • İstanbul'u kaç paraya satın alabilirsiniz ?
  • Meclisten geçti! Seçimler artık 5 yılda bir
  • Erdoğan, gerçekleri ABD'nin yüzüne vurdu! Cevap gecikmedi
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ
İLGİLİ HABERLER
Gülen'in yakılan 'akıl raporu' Diyanet'te mi?Gülen'in yakılan 'akıl raporu' Diyanet'te mi?

Meclis FETÖ'yü Araştırma Komisyonu, elebaşı Fetullah Gülen'in Manisa'da Diyanet vaiziyken…

ABD Büyükelçiliğinden ilginç açıklama!ABD Büyükelçiliğinden ilginç açıklama!

ABD Ankara Büyükelçiliğinin ABD’nin YPG ve DEAŞ’a destek verdiği yönündeki…

Meclis'te CHP'liler yine ortalığı karıştırdı!Meclis'te CHP'liler yine ortalığı karıştırdı!

Meclis Anayasa Komisyonu'nda tartışma çıktı.

Yoğun kar yağışı altında çatışma! 1 asker şehitYoğun kar yağışı altında çatışma! 1 asker şehit

Tunceli'de yoğun kar yağışının sürdüğü bölgede devam eden çatışamada 1…

Silivri'de yine kuş uçurtulmuyorSilivri'de yine kuş uçurtulmuyor

Fethullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz'da görev yerine…

FETÖ dolandırıcıların ekmeğine yağ sürdü!FETÖ dolandırıcıların ekmeğine yağ sürdü!

Bursa’da kendisini arayıp “Hakkında FETÖ’cü olduğuna dair iddialar ve deliller…

Çavuşoğlu beklenen müjdeyi verdiÇavuşoğlu beklenen müjdeyi verdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'de ateşkes sürecine ilişkin, "Mutabakat her…

Beckham'ın fotoğrafıyla Belediyeden ulaşım kartı aldı!Beckham'ın fotoğrafıyla Belediyeden ulaşım kartı aldı!

İzmir'de bir üniversite öğrencisi, belediyenin internet sitesi üzerinden başvurduğu ulaşım…

O hainler firar etti mi? Resmi açıklama geldiO hainler firar etti mi? Resmi açıklama geldi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde meydana gelen…