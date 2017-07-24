Son dakika... İsviçre'de saldırı

İsviçre polisi, Schaffhausen kentinde bir erkek saldırganın beş kişiyi yaraladığını duyurdu. Yaralılardan ikisinin durumu ağır.

Sosyal medyaya yansıyan ilk fotoğraflarda, maskeli polislerin bir sokakta operasyon düzenlediği ve çok sayıda ambulansın bölgede olduğu görülüyor.

Polis ekipleri, ülkenin kuzeyindeki kentin Eski Şehir bölümünü giriş çıkışlara kapattı.

Yerel polis sözcüsü Cindy Beer, kurtarma helikopterlerinin de havalandığını söyledi.

İsviçre gazetesi Blick, saldırganın tek başına olduğunu, polisin şüpheliyi aradığını bildiriyor.