Son dakika: İstanbul'daki saldırıyı DEAŞ üstlendi

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Terör örgütü DAEŞ, İstanbul'daki gece kulübünde 39 insanın yaşamını yitirdiği saldırıyı üstlendi.

DAEŞ'in katliamı üstlendiği açıklamayı, Reuters haber ajansı 'acil' koduyla dünyaya duyurdu. Terör örgütü açıklamasında, alçak saldırı 'mübarek', terörist 'kahraman' olarak nitelendi. Açıklamada, saldırıyı gerçekleştiren teröriste ne olduğuyla ilgili bir bilgi yer almadı.

DAEŞ'in açıklaması, tüm dünyada yankı buldu. BBC, CNN, Al Jazeera, The Guardian, Washington Post, Independent gibi dünyanın en büyük medya organları haberi son dakika olarak verdi.

DAHA ÖNCE BİR KEZ ÜSTLENDİLER ANCAK...

Al Jazeera Türk, DAEŞ'in daha önce Türkiye'de 4 Kasım'da Diyarbakır'da bombalı araçla düzenlenen ve 12 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı üstlendiğini aktarıyor. Ancak, hükümet söz konusu saldırının DAEŞ değil PKK bağlantılı TAK tarafından gerçekleştirildiğini duyurmuştu.

Örgüt bunun dışında, Türkiye'de düzenlediği hiçbir saldırıyı üstlendiğine dair bir açıklama yapmamıştı.