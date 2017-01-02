Son dakika: İstanbul'daki saldırıyı DEAŞ üstlendi

İstanbul Ortaköy'deki ünlü gece kulübü Reina'da yaşanan terör saldırısı ile ilgili son dakika gelişmesi... 39 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı DAEŞ üstlendi. Örgütün açıklamasında, alçak saldırı 'mübarek', terörist 'kahraman' olarak nitelendi.

Son dakika: İstanbul'daki saldırıyı DEAŞ üstlendi
Eklenme: 02 Ocak 2017, 11:18
Bu haber 8.274 kez okundu

Terör örgütü DAEŞ, İstanbul'daki gece kulübünde 39 insanın yaşamını yitirdiği saldırıyı üstlendi.

DAEŞ'in katliamı üstlendiği açıklamayı, Reuters haber ajansı 'acil' koduyla dünyaya duyurdu. Terör örgütü açıklamasında, alçak saldırı 'mübarek', terörist 'kahraman' olarak nitelendi. Açıklamada, saldırıyı gerçekleştiren teröriste ne olduğuyla ilgili bir bilgi yer almadı.

DAEŞ'in açıklaması, tüm dünyada yankı buldu. BBC, CNN, Al Jazeera, The Guardian, Washington Post, Independent gibi dünyanın en büyük medya organları haberi son dakika olarak verdi.

DAHA ÖNCE BİR KEZ ÜSTLENDİLER ANCAK...

Al Jazeera Türk, DAEŞ'in daha önce Türkiye'de 4 Kasım'da Diyarbakır'da bombalı araçla düzenlenen ve 12 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı üstlendiğini aktarıyor. Ancak, hükümet söz konusu saldırının DAEŞ değil PKK bağlantılı TAK tarafından gerçekleştirildiğini duyurmuştu.

Örgüt bunun dışında, Türkiye'de düzenlediği hiçbir saldırıyı üstlendiğine dair bir açıklama yapmamıştı.

 
Etiketlerreina saldırıreina son dakikason dakika haberlerihaberlerhaberler son dakikamusa keslerReinabugünTürkiyeİstanbulterörsaldırıIŞİDson dakika
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

cemaleddin

Demekki sirada o varmis veya Tombola tarbasindan onlarin adi cikmis. Ya bu terör örgütlerin adlarini cesitlendirmek bizi oyalar. Tek merkezli bati lilardan olusan groupdan yaptirilan bu terör olaylari yakinda Rusyada, Iranda patlatilip Türkiyenin adini kullanacaklardir.

Cevapla