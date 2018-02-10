Son dakika! İsrail-Suriye krizinde son gelişmeler

YENİAKİT.COM.TR Terör devleti İsrail, uzun zamandır gerilimi tırmandırdığı coğrafyayı en sonunda birbirine katmayı başardı. Uzun süredir İran-İsrail-Suriye arasındaki gerilim, İsrail'in Suriye sınırları içerisinde İran'a ait bir İnsansız Hava Aracı'nın (İHA) düşürülmesiyle iyice tırmandı. Ardından Suriye rejimi, sınır ihlali yapan İsrail uçağını düşürdü. Bu tehlikeli gelişmelerin arından, ülkelerden peş peşe açıklamalar geldi.

GERGİNLİK ÇATIŞMAYA DÖNÜŞTÜ

İsrail-Suriye sınırında aylardır devam eden gerginlik, bu sabah saatlerinde çatışmaya dönüştü. İsrail ordusu, yıllardır iç savaş ile boğuşan Suriye'de İran'a ait bir insansız hava aracını düşürdüğünü duyurdu.

Dünya kamuoyu bu haberin şokunu üzerinden henüz atmamıştı ki, dakikalar sonra Suriye tarafından fırlatılan füzenin bir İsrail F-16'sını düşürdüğü açıklandı. Uçaktaki pilotlar ağır yaralı olarak saldırıdan kurtulmayı başardı. Uçağın enkazına İsrail'in kuzeyindeki Harduf köyünde ulaşıldı. Bazı enkaz parçaları ise Ürdün'e düştü.

Tel Aviv yönetimi, F-16'nın düşürülmesine anında misillemede bulundu, İsrail jetleri Suriye'nin başkenti Şam ve Hama kenti yakınlarındaki askeri hedeflere hava saldırıları düzenledi. Bu hava saldırılarında 12 hedefin vurulduğunu belirten İsrail, 12 hedeften üçünün İran'a ait olduğunu iddia etti.

ESED'İN SARAYININ YAKINLARI VURULDU

Bölgeden alınan bilgilere göre, İsrail savaş uçaklarının saldırısında Beşşar Esed'in sarayına yakın yerleşimlerde 6 büyük patlama meydana geldi. Ayrıca Şam'ın batısındaki 104. Tugay, Cebel Manaa'daki cephanelik, Dimas askeri noktaları ile Humus ilindeki T4 hava üssü ve ülkenin güneyindeki Dera ilinde yer alan Cibab bölgesindeki hedefler İsrail savaş uçaklarınca vuruldu.

Resmi haber ajansı Sana, hava savunma sistemlerinin İsrail saldırılarına karşı koyduğunu ve bölgede sirenlerin çaldığını bildirdi.

NETANYAHU'YU KORKU SARDI! KURMAYLARI TOPLADI, İSRAİL'DE SAVAŞ SİRENLERİ ÇALDI

Sabah saatleri yaşanan hareketlilik sırasında ülke genelinde sirenlerin çalmaya başladığı iddia edildi. İsrail Başbakanı Binyamin Neyanyahu kurmaylarını toplayarak güvenlik toplantısı düzenledi. Bölgeden aktarılan bilgilere göre, Saat 10:30 sularında İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki yerleşim yerlerinde ikinci kez roket sirenleri çalmaya başladı.

İSRAİL ORDU SÖZCÜSÜ'NÜN TEHDİTLERİ

İsrail Ordusu Sözcüsü Jonathan Conricus, öğlen vakitlerinde bu yoğun gündeme dair açıklamalarda bulundu. İsrail'in gerilimi tırmandırmak istemediğini iddia eden Concirus, "Bizlere saldıran herkese ağır bir bedel ödetmeye hazır, yetkin ve de istekliyiz. Ancak, gerilimi tırmandırmak istemiyoruz. Bu, İran'ın saldırgan eylemine karşın savunma çabasıydı. Hava sahamızı, egemenliğimizi ve sivillerimizi koruyoruz." ifadelerini kullandı.

İRAN'DAN JET CEVAP ve ABD'YE GÖZDAĞI

İsrail'in açıklamasının üzerinden yarım saat geçmeden, İran Devrim Muhafızları'ndan Hüseyin Selami açıklama yaptı. Selami, "İsrail yalancı, yaptıkları hiçbir açıklamaya güvenmiyoruz." ifadelerini kullandı. Ayrıca Selami, İran'ın bölgedeki tüm ABD üslerini vurabilecek durumda olduğunu söyledi.

MOSKOVA DEVREYE GİREBİLİR

Bölgedeki gerilimin tek sebebi olan İsrail, tüm bu gelişmelerin üzerine Moskova'dan yardım istedi. İsrail, Moskova'ya "gerilimin düşürülmesi için yardım etmeleri" çağrısında bulundu.