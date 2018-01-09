Son dakika... İsrail savaş uçakları Suriye vurdu
Jetlerin bombardımanında, Şam yakınlarındaki bir askeri üsteki silah deposu havaya uçuruldu. Suriye ordusu, karadan karaya füzenin de ateşlendiğini duyurdu.09 Ocak 2018 Salı 09:43
İsrail medyası, savaş uçaklarının Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı düzenlediğini son dakika koduyla duyurdu.
Bombardımanda Şam yakınlarındaki bir askeri üste yer alan silah deposu hedef alındı.
Jetlerin Suriye'yi vurması, yeni yılın ilk saldırısı olma özelliğini taşıyor.
Tel Aviv yönetimi, Şam rejimine daha önce de birçok kez füze saldırısı düzenledi.
Suriye ve İsrail arasında Golan Tepeleri anlaşmazlık bölgesi. İsrail, kritik noktayı işgal altında tutuyor.