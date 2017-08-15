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Son dakika… Her yerde aranan kritik isim… İstanbul’da yakalandı

İstanbul polisi, Interpol tarafından 3 yıldır aranan DEAŞ'ın Avrupa'daki eylemlerinin organizatörü ve Fransız militanlardan sorumlu Mehdi A.'yı eylem planı için geldiği İstanbul'da yakaladı.

15 Ağustos 2017 Salı 08:08
Son dakika… Her yerde aranan kritik isim… İstanbul’da yakalandı

İstanbul Emniyeti önceki gün DEAŞ'lı canlı bombanın polisi şehit etmesiyle sarsıldı. Oysa aynı saatlerde emniyet farklı ve çok gizli bir DEAŞ operasyonuna imza atıyordu. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2014 yılında eşi ve bir çocuğuyla Suriye’ye giderek DEAŞ’a katılan Belçika vatandaşı Mehdi A.’nın sansasyonel bir eylem için İstanbul’a geldiğini belirledi. 

Her adımı takip edildi 

Eşi ve çocuğunu Belçika’ya gönderen Mehdi A.’nın İstanbul’da kalması polisi alarma geçirdi. Mehdi A.’yı olası bir eylem öncesi yakalamak isteyen terör polisi, kaldığı tüm otellerin bulunduğu sokaklardan adım adım onu takip etti. Binlerce saatlik kamera görüntülerinin ardından Fatih’e kadar takip edildi. 

Hücre evlerine gitmemiş 

Dikkatli davranan Mehdi A.’nın yakalamaması için hiçbir DEAŞ hücresiyle iletişime geçmeyerek, Arap kökenli, legal işlerle uğraşan kişilerle tanışarak onların bulunduğu Fatih’teki bir evde kaldığının belirlenmesi üzerine, Mehdi A. kıskıvrak yakaladı.

Fransız teröristlerden sorumlu 
 

Mehdi A.’nın, DEAŞ’ın Fransızca konuşan militanlarından sorumlu olarak görev yaptığı öğrenildi. 2014 yılından beri Belçika ve Interpol tarafından aranan Mehdi A.'nın,  Avrupa'da DEAŞ'ın düzenlediği kanlı eylemlerde bağlantılı olduğu belirlendi. Mehdi A.’nın adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Belçika’ya iade edileceği öğrenildi.  (Akşam)

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2017 Salı 08:08
  1. İstanbul polisi
  2. Interpol
  3. Avrupa
  4. Suriye
  5. Belçika
  6. İstanbul
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