Son dakika... Fırat Kalkanı'ndan acı haber! Şehit sayısı yükseldi

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Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nın 134'üncü gününde El Bab'a ilerleyen Özgür Suriye Ordusu güçlerine destek veren Türk askerlerinin bulunduğu bölgeye terör örgütü DEAŞ unsurları saldırdı. Saldırıda 1 Türk askeri şehit olmuş, 3 asker de yaralanmıştı. Kilis ve Gaziantep'teki hastanelere kaldırılarak tedaviye altına alınan yaralı askerlerden biri yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak şehit oldu.

ŞEHİT SAYISI İKİYE YÜKSELDİ

Bugünkü saldırıda şehit olan asker sayısı 2'ye yükselirken, yaralı 2 askerin tedavisinin ise devam ettiği belirtildi.

ÖZEL KUVVETLER KOMUTANI YARALILARI ZİYARET ETTİ

Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı da saldırıda yaralanan askerlerin bulunduğu Gaziantep'teki hastanelere giderek sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı. Saldırıda şehit olan askerlerden birinin cenazesi ise askeri helikopter ile Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.