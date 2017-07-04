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Son dakika: FETÖ'nün yeni haberleşme ağı deşifre edildi

Ankara Batı Cumhuriyet  Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasında, örgütün  yeniden yapılanmaya yönelik çalışmalara başladığı, bu kapsamda FETÖ mensuplarının  mart ayından bu yana "Cryptnote" isimli şifreli haberleşme programı kullandığı  tespit edildi.

04 Temmuz 2017 Salı 11:28
Son dakika: FETÖ'nün yeni haberleşme ağı deşifre edildi

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Kanun Hükmünde Kararname ile  meslekten ihraç edilen polis memuru Cumali K'nin örgüt mensuplarının kendisiyle  yeniden irtibat kurmak istediği ihbarı üzerine soruşturma başlattı.

Cumali K, ifadesinde, daha önce kendisinden sorumlu olan "mahrem  imamların" evine geldikleri ve maddi manevi bir ihtiyacı olup olmadığını  sorduklarını beyan etti. İtirafçı eski polis, evine gelen kişilerin ByLock'tan  daha güvenilir bir program yükleyeceklerini söylediklerini belirterek, bilgisayar  ve telefonuna "Cryptnote" isimli şifreli haberleşme programını yüklediklerini  kaydetti.

Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü  ekipleri, eski polisin evine gelen 3 kişiyi takibe aldı. Ekipler, 2 aylık fiziki  takibin ardından zanlıların, daha önce örgüt ile iltisaklı olduğu iddiasıyla  meslekten ihraç edilen memurların evlerini ziyaret ettikleri ve toplantılar  yaptıklarını belirledi.

Bunun üzerine zanlıların adreslerine düzenlenen operasyonda, İdris D,  Mahmut O. ve Mutlu D. gözaltına alındı. Savcılıktaki sorgularının ardından  mahkemeye çıkarılan zanlılar, "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

YENİDEN YAPILANMA ÇALIŞMALARINA BAŞLADILAR!  

Zanlıların, örgütün yeniden yapılanmasına yönelik çalışmalar  yaptıkları, bu bağlamda "Cryptnote" isimli şifreli haberleşme programını  memuriyetten ihraç edilen mensuplarının bilgisayar ve telefonlarına yükledikleri  ve bunun aracılığıyla FETÖ üyeleriyle iletişime geçtileri saptandı. Zanlıların  ayrıca cezaevinde bulunan üyelerinin ailelerine ulaşarak, örgütten kopuşları  engellemeye yönelik görüşmeler yaptıkları tespit edildi.

Bugüne kadar açılan FETÖ soruşturmalarında ismi geçmeyen zanlıların  cep telefonları, HTS kayıtları ve hesap hareketlerinin de incelendiği  soruşturmada, zanlıların örgüt içi itirafların önüne geçmek ve hala deşifre  olmayan mensuplarının moral ve motivasyonlarını yüksek tutmak amacıyla hareket  ettikleri belirlendi.

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 11:28
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  • BekirBekir30 dk önce
    Toplum nazarinda uc kurus itibarlari kalmamis yapilansalar ne olur yapilanmasalar ne olur.Onlar bu milletin dini duygularini kullanarak himmet kuran zekat paralarini sogucleyerek yahudi ve papazlara yedirdiler,cocuklari ana babalarina dusman ettiler,alni secdeli insan sayedinde ulke muslumanlari. heryerde rahat nefes alirken kafirlerle bir olup ona savas actilar,donek kemalin ve chp ve pkk hdp ile ayni safta yer aldilar.15 temmuzda kafirlerle bir olup ulkeyi parcalamak istediler, bu masum halka ates ederek sehit ve gazi ettiler.Bu saaten sonra bu isleri gecsin bu deyyuslar.Mahser gunu RAHMAN in huzurunda nasil hesap verecekler ustelik butun millet yakalarina yapismisken.....
  • MisafirMisafir35 dk önce
    Hala devlete uyuma diyebiliyorsan,sen beyinsizsin.
  • Ahmet selim Ahmet selim 54 dk önce
    Bu gidişle yeni bir darbe girisimideyaparlar.uyumadevlet vatanına milletine sahip cik
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