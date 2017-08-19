Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İstanbul polisinden eylem hazırlığındaki teröristlere müthiş operasyon!

İstanbul Beylikdüzü'nde eylem hazırlığındaki 2 DAEŞ'li terörist ele geçirildi. Silah ve kamuflaj elbiseleriyle ele geçirilen 2 teröristin eylem için Rakka'dan yurda giriş yaptıkları belirlendi.

19 Ağustos 2017 Cumartesi 21:31
İstanbul polisinden eylem hazırlığındaki teröristlere müthiş operasyon!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şube ekipleri, aldıkları istihbarat doğrultusunda, yurda kaçak mülteci olarak girdiği ve eylem yapmak için Beylikdüzü'nde bir evi kiralayarak saldırı hazırlığı yaptığı belirlenen 2 teröristin yakalanması için akşam saatlerinde operasyon düzenledi. 

YAKALANDILAR

Eylem hazırlığında oldukları belirlenen 2 DAEŞ'li terörist, silah ve kamuflaj elbiseleriyle yakalandı.

RAKKA'DAN GİRİŞ YAPMIŞLAR

TEM anti-terör ve özel harekat ekiplerinin desteği ile düzenlenen operasyonda, alınan istihbarat doğrultusunda belirlenen adrese yapılan baskında 2 DEAŞ'lı terörist kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.
                        
İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şube'de sorguya alınan 2 teröristin geçtiğimiz hafta DEAŞ'ın Suriye'deki kamplarından kaçak ve mülteci görünümüyle yurda giriş yaptığı belirlendi.

Yapılan soruşturmada örgütün Rakka'da bulunan üst düzey yöneticilerinin eylem talimatiyla yurda giriş yaptığı belirlenen teröristlerin, suikast ve sabotaj eğitimli teröristler olduğu belirlenirken hedefler hakkındaki çalışmaların ise devam ettiği öğrenildi

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2017 Cumartesi 21:31
  1. beylilkdüzü
  2. DEAŞ
  3. son dakika
  4. son dakika son dakika deaş
  5. son dakika terör saldırısı
  6. Rakka
  7. İstanbul
  8. Beylikdüzü
  • vatansevervatansever49 dk önce
    Bilgileri alin..sonra sinirdan topun ucuna koyun...rakkaya firlatin...
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Başörtüsünü zorla çıkarttıran polise rekor ceza
  1. Başörtüsünü zorla çıkarttıran polise..
  2. Yanık hastalarına umut... Kan ve kök..
  3. İnsani yardımlarda dünyanın en cömert..
  4. Udumbara çiçeği nedir? Gerçek ortaya..
  5. Kontrolden çıkan TIR yol kenarındaki..
  6. Hiç düşündünüz mü? Öldüğümüzde..
  7. Başbakan Konyaspor için devreye girecek
  8. Son dakika: Eylem hazırlığı yapan 2..
  9. Diyarbakır'da patlama!
  10. Bakanlıktan yerli otomobil açıklaması!
  11. Minik Alperen'i ölüme götüren 9 ihmal!
  12. Bu da ByLock dolandırıcısı
  13. Yanlış otobüsün önüne atladı!
  14. Çöp kamyonu patladı: Yaralılar var
  15. Kamera karşısına geçen teröristlerden..
  16. Medeniyetiniz batsın... 106 yaşındaki..
  17. Gerçek sevginin kanıtı nedir?
  18. Erdoğan görür görmez otobüsten indi
  19. Irkçı vekile büyük şok! Restorandan..
  20. Kan donduran olay: Tarla kavgası..
Erdoğan'dan Almanya'daki Türk vatandaşlarına çağrı! 'Sakın oy vermeyin'
Erdoğan'dan Almanya'daki Türk vatandaşlarına çağrı! 'Sakın oy vermeyin'
Hamallık yapıyordu! Lotodan para kazandı… Lüks arabalar, villalar, çeteler derken… Böyle bitti!
Hamallık yapıyordu! Lotodan para kazandı… Lüks arabalar, villalar, çeteler derken… Böyle bitti!
Dünya bu kızı konuşuyor! Gittiği her yerde terör saldırısı oluyor
Dünya bu kızı konuşuyor! Gittiği her yerde terör saldırısı oluyor
Amerika’dan çok sert açıklama: O ülkeye yapılacak saldırı bize yapılmıştır!
Amerika’dan çok sert açıklama: O ülkeye yapılacak saldırı bize yapılmıştır!