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Son dakika... Enis Berberoğlu'na bir günlük cenaze izni

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'na kayınpederinin cenazesine katılabilmesi için bir günlük izin verildi.

23 Haziran 2017 Cuma 10:16
Son dakika... Enis Berberoğlu'na bir günlük cenaze izni

Tutuklu CHP Milletvekili Enis Berberoğlu’na kayınpederinin cenazesine katılması için izin verildi. Berberoğlu bu geceyi evinde geçirmesi bekleniyor. Son dakika... Enis Berberoğluna bir günlük cenaze izni

MİT TIR’larına ait görüntüleri Gazeteci Can Dündar’a verdiği iddiasıyla yargılanan CHP Milletvekili Enis Berberoğlu 25 yıl hapis cezasına çarptırılmış ve tutuklanmıştı. Kayınpederi Murat Aydın hayatını kaybedince Enis Berberoğlu’nun avukatları İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ne UYAP üzerinden dilekçe gönderdi. Avukatlar Berberoğlu’nun cenazeye katılabilmesi için mahkemeden izin istedi.

Dilekçeyi inceleyen mahkeme, Enis Berberoğlu’nun cenazeye katılması için 24 Haziran 2017 günü saat 18.00’a kadar izin verdi. Mahkeme gerekçe olarak da, “Cenaze işlemlerinin İstanbul ili Sarıyer ilçesind yapılacağı gözetilerek” ifadelerini kullandı. Karar Berberoğlu’nun kaldığı Maltepe L Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

 

 

Haber Tarihi: 23 Haziran 2017 Cuma 10:16
  1. Son dakika
  2. enis berberoğlu
  3. MAHKEME
  • Ruhi Ruhi 49 dk önce
    Ha cok güzel kukla kemale bir kaç direktif verir ulan it kemal diktatörlük olsa senin enigin kücük itine cenaze izni verirler mi fetöcü 
  • ErdoganErdogan1 sa önce
    Aman dikkat kacmasin hain
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