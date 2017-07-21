Son dakika: Ege'de art arda depremler! Bölge beşik gibi sallanıyor...

Son dakika: Ege Denizi'nin Muğla açıklarında 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Muğla açıklarında saat 01.31'de 6,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 8,6 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Meydana gelen deprem sonrası paniğe kapılan vatandaşlar sokağa döküldü.

Gelen ilk bilgilere göre bazı noktalarda telefon hatlarında sorun yaşandığı öğrenildi.

'DATÇA'DA HİSSEDİLEN EN ŞİDDETLİ DEPREM'

Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar ise yaptığı açıkamada şunları söyledi:

"Datça'da ilk defa bu kadar şiddetli bir depremle karşı karşıya kaldık. Bütün halk sokakta. Edindiğimiz bilgiye göre; yIkılan bir yerimiz yok. Datça'nın bütün sokakları dolaştım. Herhangi bir şey yok. Köylerden net bir bilgi ise henüz gelmedi. Ama oralarda yüksek katlı binalar yok. Umarım oralardan da kötü haber gelmeyecek."

95 ARTÇI SARSINTI MEYDANA GELDİ

Muğla'nın Gökova Körfezi açıklarında saat 01.31'de meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki depremin ardından aynı bölgede saat 06.43'e kadar 95 artçı sarsıntı daha oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, aynı bölgede saat 01.37'de 4.0, 01.48'de 4.4., 01.52'de 4.6, 01.54'te 4.5, 02.00'da 4.2, 02.23'te 4.5, 03.16'da 4.1, 03.53'te 4.2, 03.57'de 4.3, 04.25'te 4.1, 04.35'te 4.3, 04.38'de 4.4., 04.40'de 4.2, 05.12'de 4.5 büyüklüğünde artçı sarsıntılar meydana geldi.

'CAN KAYBI YOK'

Muğla Belediye Başkanı Osman Görün depremin bütün Muğla'da hissedildiğini söyleyerek, can kaybı yaşanmadığını dile getirdi. Görün sözlerini şöyle sürdürdü:

Elektirik hatlarında aksamalar oldu. Büyük bir kesinti söz konusu değil. Telefon sistemlerinde de bazı yerlerde aksamalar var. Büyük deprem en üst noktada oluştu. Daha düşük artçılar devam ediyor.

DEPREM UZMANLARINDAN KRİTİK UYARI

İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü ve Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz katıldığı NTV canlı yayıyında artçıların sürdüğünü belirterek vatandaşlara hasarlı binalara girmemeleri uyarısında bulundu.

"HASARLI BİNALARA GİRMEYİN"

CNN Türk canlı yayınına konuşan afad başkanı Mehmet Halis Bilden de az hasarlı ya da hasarlı binalara vatandaşların girmemesi yönünde uyarılarda bulundu.

MUĞLA VALİSİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Muğla Valisi Esengül Civelek, Ege Denizi'nin Muğla açıklarında 6,3 büyüklüğünde meydana gelen depreme ilişkin ilk bilgilere göre can ve mal kaybının olmadığını bildirdi.

Civelek, AA muhabirine, depremin hemen ardından detaylı bir çalışma başlattıklarını söyledi.

Vatandaşların depremin yarattığı korku nedeniyle sokaklarda olduğuna işaret eden Civelek, şu bilgileri verdi:

"An itibarıyla tüm ilçelerimize ulaştık. İlk bilgilere göre kent genelinde can ve mal kaybımız yok. Yıkılan bina yok. Ancak bir kaç kişinin korkma nedeniyle düşme sonucu, atlama nedeniyle hafif yaralandıklarını öğrendik. Elektrik kesintisi yok. Deprem nedeniyle birkaç arıza oluşmuş durumda. Onun üzerinde çalışıyoruz."

50 TRAFO HASAR GÖRDÜ

Gökova Körfezi merkezli 6.3 büyüklüğündeki depremden en fazla etkilenen yer olan Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan 200 kadar elelektrik trafosundan yaklaşık 50'si hasar gördü. Trafoların hasar görmesi nedeniyle ilçedeki birçok yerde elektrik kesintisi meydana geldi. Trafoların onarımı için ekipler harekete geçti. Büyük bölümünün onarınının tamamlandığı, diğerlerindeki çalışmaların sürdüğü belirtildi. Onarılan trafoların bulunduğu bölgelere tekrar elektrik verildiği kaydedildi.

CAMİ MİNARESİ HASAR GÖRDÜ

Depremin en çok hissedildiği ilçelerden Bodrum'da vatandaşlar geceyi sokakta geçiriyor.

Bodrum Belediye Meydanı'ndaki Adliye Camisi'nin minaresi sarsıntı nedeniyle zarar gördü. Minarenin bazı bölümleri düştü. Polis ve zabıta ekipleri, minareden düşen parçalardan vatandaşların zarar görmemesi için bölgeyi güvenlik şeridiyle kapatarak cami çevresine girilmesini önledi.

Bölgede bazı elektrik hatları da koptu. Yaşadığı korku ve panik nedeniyle yüksekten atlama sonucu yaralanan bazı kişiler Bodrum Devlet Hastanesi ile özel hastanelere kaldırıldı. Bazı hastanelerde acil servislerde yatan hastaların hastane dışına çıkartılarak tedavisine devam ediliyor.

Öte yandan deprem anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kayıtlarda hediyelik eşyaların yere düşmesi ve yaşanan panik görülüyor.

BAZI BÖLGELERE ELEKTRİK KONTROLLÜ OLARAK VERİLİYOR

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok büyük deprem atlatıldığını söyledi.

Deprem nedeniyle ağır yaralanmaların olmadığını aktaran Yılmaz, "Artçı depremler devam ettiği için halkımızı evlerine girmemeleri konusunda uyarıyoruz. Bazı bölgelerde trafolarda sıkıntı oluşması nedeniyle elektrik verilemiyor. Sevindirici olan can kaybının olmaması. Gün ağarınca gerçek tabloyu göreceğiz" dedi.

TEKNELERDE HASAR OLUŞTU

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon da ufak tefek hasarların olduğunu, panik yaşayanların sokaklarda, bahçelerde, otellerin geniş alanlarında toplandığını kaydetti.

Hastanelere genelde korkudan dolayı sıkıntılar yaşayanların intikal ettiğini belirten Kocadon, "Kimse Bodrum'da tatilde olan akrabalarını merak etmesin, can kaybı yok. Belediye ekipleri çöken bir yolumuz vardı onu tadilat etti. Toprak kaymasını düzeltti, aksaklıklar gideriliyor. Elektrik kesintileri nedeniyle çalışmalar sürüyor. Direklerin devrilme ihtimaline karşı kontrollü elektrik veriliyor. Oluşan dalgalar nedeniyle limanda demirli bulunan teknelerin ipleri koptu. Teknelerde hasar oluştu." ifadelerini kullandı.

Yaralanan kişilerden Furkan Gözyuma, otelde çalıştığı sırada sarsıntıyı hissedince ikinci kattan kendisini zemine bıraktığını, bu nedenle sol ayağında kırıklar olduğunu dile getirdi.

Marmaris Devlet Hastanesine yaşadıkları panikle hafif yaralanan 15 kişinin başvurduğu öğrenildi.