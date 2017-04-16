Son dakika: Dünyada ilk haber! Gözler Türkiye'de

Türkiye’deki tarihi referandumu dünya gözünü kırpmadan izliyor. Kalabalık ekiplerle seçimi izleyen uluslararası haber ajansları, tüm gelişmeleri son dakika olarak dünyaya duyuruyor. Reuters, İzmir'deki oy sayımından ilk fotoğrafları servis etti.En büyük medya organları seçimi manşetten gördü, "Türkler kapsamlı reform için sandığa gidiyor", "Evet veya Hayır" başlıkları atıldı.

Son dakika: Dünyada ilk haber! Gözler Türkiye'de
Eklenme: 16 Nisan 2017, 17:53

Dünyanın gözü kulağı Türkiye'de. Tarihi referandumu uluslararası ajanslar son dakika haberleriyle dünyaya duyuruyor. Reuters haber ajansı, İzmir'deki oy sayımında çekilen fotoğrafları geçti.

BBC:  TÜRKİYE GELECEĞİNİ OYLUYOR

İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin manşet haberi, Türkiye'deki referandum. Haberin içindeki başlıkta ise 'Tarihi oylama' ifadesi dikkat çekiyor.

GUARDIAN: TÜRKİYE SANDIK BAŞINDA

Guardian gazetesi Türkiye referandumunu Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinden gördü. Gazete ‘Türkiye sandık başında… Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı’ başlığını attı.

CNN: TÜRKLER KAPSAMLI REFORM İÇİN SANDIĞA GİDİYOR

Referandumu özel dosyalarla izleyen Amerikan CNN International, seçimin Cumhurbaşkanı Erdoğan için bir test olacağını aktardı.

AL JAZEERA: EVET VEYA HAYIR?

Manşetinde Türklerin Cumhurbaşkanlığı yetkilerinin genişletilmesi için referanduma gittiğini belirten Al Jazeera English, parlamenter sistemin değişeceğinin altını çizdi.

THE New York TIMES: TÜRKLER BAŞKAN'IN YENİ YETKİLERİNİ OYLUYOR

ABD'nin en etkili gazetelerinden New York Times, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın referandumu kazanmayı umduğunu sayfalarına taşıdı.

WASHINGTON POST: TÜRKLER ERDOĞAN'IN YETKİLERİNİN GENİŞLETİLMESİNE KARAR VERİYOR
Amerikan gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın referandumdan zaferle çıkması halinde uzun yıllar Türkiye'deki siyaseti domine edeceğini yazdı.

INDEPENDENT: BIÇAK SIRTI REFERANDUM

Independent gazetesi, tarihi seçim için ‘Türkiye bıçak sırtı referandumda oyunu kullanıyor’ dedi.

 
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HABER YORUMLARI
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Menmet Tanriverdi

En az % 64 evet catlayin bi zahmet.ilk sayilan oy 6000 tane,bunun 4000 i evet 2000 i hayir olduguna göre;%66 ya tekabūl eder.Olay bitmistir.

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