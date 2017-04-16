Son dakika: Dünyada ilk haber! Gözler Türkiye'de

Dünyanın gözü kulağı Türkiye'de. Tarihi referandumu uluslararası ajanslar son dakika haberleriyle dünyaya duyuruyor. Reuters haber ajansı, İzmir'deki oy sayımında çekilen fotoğrafları geçti.
BBC: TÜRKİYE GELECEĞİNİ OYLUYOR
İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin manşet haberi, Türkiye'deki referandum. Haberin içindeki başlıkta ise 'Tarihi oylama' ifadesi dikkat çekiyor.
GUARDIAN: TÜRKİYE SANDIK BAŞINDA
Guardian gazetesi Türkiye referandumunu Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinden gördü. Gazete ‘Türkiye sandık başında… Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı’ başlığını attı.
CNN: TÜRKLER KAPSAMLI REFORM İÇİN SANDIĞA GİDİYOR
Referandumu özel dosyalarla izleyen Amerikan CNN International, seçimin Cumhurbaşkanı Erdoğan için bir test olacağını aktardı.
AL JAZEERA: EVET VEYA HAYIR?
Manşetinde Türklerin Cumhurbaşkanlığı yetkilerinin genişletilmesi için referanduma gittiğini belirten Al Jazeera English, parlamenter sistemin değişeceğinin altını çizdi.
THE New York TIMES: TÜRKLER BAŞKAN'IN YENİ YETKİLERİNİ OYLUYOR
ABD'nin en etkili gazetelerinden New York Times, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın referandumu kazanmayı umduğunu sayfalarına taşıdı.
WASHINGTON POST: TÜRKLER ERDOĞAN'IN YETKİLERİNİN GENİŞLETİLMESİNE KARAR VERİYOR
Amerikan gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın referandumdan zaferle çıkması halinde uzun yıllar Türkiye'deki siyaseti domine edeceğini yazdı.
INDEPENDENT: BIÇAK SIRTI REFERANDUM
Independent gazetesi, tarihi seçim için ‘Türkiye bıçak sırtı referandumda oyunu kullanıyor’ dedi.