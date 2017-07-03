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Son dakika: Dört ülkeden flaş Katar kararı!

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır, Katar krizini görüşecek.

03 Temmuz 2017 Pazartesi 07:44
Son dakika: Dört ülkeden flaş Katar kararı!

Reuters'ın haberine göre Suudi arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'in Dışişleri Bakanları çarşamba günü Katar krizini görüşmek için Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya gelecek. 

KUVEYT'İN 48 SAAT TALEBİ KABUL EDİLDİ

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn  ve Mısır'ın, Kuveyt'in, talep listesine cevap vermesi için Katar'a verilen  sürenin 48 saat uzatılması isteğini kabul ettiği bildirildi. 

Söz konusu 4 ülkenin yayımladığı ve Suudi Arabistan Haber Ajansı  SPA'da yer alan ortak yazılı açıklamada, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed  el-Cabir es-Sabah'ın Katar'a verilen sürenin 48 saat uzatılması yönündeki  talebinin kabul edildiği belirtildi. Kuveyt'in talebinin kabulüne gerekçe olarak,  "Katar hükümetinin resmi cevabını pazartesi günü teslim edeceğini teyit etmesi"  gösterildi.

Açıklamada, abluka uygulayan ülkelerin, Katar'ın cevabının  incelenmesinin ardından cevabını açıklayacağı kaydedildi.

Kuveyt Emiri Sabah, Katar'a verilen sürenin pazar gecesi dolması ve  Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin Kuveyt'e  pazartesi günü giderek ülkesinin resmi cevabını iletecek olması nedeniyle sürenin  48 saat daha uzatılmasını talep etmişti.

BAHREYN VE ABD DIŞİŞLERİ BAKANLARI KATAR'I GÖRÜŞTÜ

Bahreyn Dışişleri Bakanı Halid bin Ahmed bin Muhammed Al  Halife'nin ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson ile Körfez'de yaşanan krizi görüştüğü  bildirildi. 

Bahreyn Haber Ajansı BNA'ya göre, Tillerson, Al Halife'yi telefonla  arayarak kendisiyle Katar'la kesilen diplomatik ilişkiler ile bölgenin  istikrarını sağlayacak bir çözüme ulaşmanın yollarını görüştü.

Al Halife görüşmede, Katar'ın imzaladığı anlaşmalar ile kendisine  iletilen taleplere bağlı kalmasının, bölge ülkelerinin istikrarı, terörün ve onu  destekleyenlerin ortadan kaldırılması ve kalkınma yolunda ilerlemek için önemli  olduğunu vurguladı.

KRİZ DEVAM EDİYOR

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn, Mısır ve Yemen'in Katar'la tüm diplomatik ilişkilerini kesmesiyle başlayan kriz  5 Haziran'dan beri devam ediyor.

Ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatan Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti. Suudi Arabistan ayrıca Katar'ın tek kara sınırını da kapatmıştı.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır'ın yayınladığı ortak bildiride ise Katar tarafından desteklendiği öne sürülen, aralarında Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi'nin de yer aldığı 59 kişi ile 12 hayır kuruluşunun "terörle irtibatlı" olduğu iddiasıyla "terör listesine" alındığı açıklanmıştı.

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2017 Pazartesi 07:44
  1. Suudi Arabistan
  2. Birleşik Arap Emirlikleri
  3. Katar
  4. son dakika
  5. Mısır
  6. Kahire
  7. Bahreyn
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