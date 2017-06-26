Deprem oldu… Bir çok ilde hissedildi

SON DAKİKA... Bir deprem haberi daha geldi. İzmir'de deprem oldu, İzmir'deki depremler nerelerde hissedildi, işte son gelişmeler... Başbakanlık Afet ve Acil durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'nda yer alan bilgiye göre, saat 08:54'te merkezi İzmir'in Karaburun açıkları olan 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İzmir'de ve çevre illerde hissedildi.