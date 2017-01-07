Son dakika... Başbakan Yıldırım: Sincar PKK'dan temizlenecek

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Başbakanlık’ın daha önce 5 Ocak’ta yapılacağını duyurduğunu ziyaret, Iraklı yetkililerin hazırlık süreci ve güvenlik önlemlerinin sıkılığı nedeniyle gecikmeli olarak gerçekleşiyor.

Bağdat’a ardından Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil’e gidecek olan Yıldırım’ın gündeminde Musul operasyonu, Başika’daki Türk askerleri, Irak’taki PKK varlığı ve Şii milisler var.

Başbakan Binali Yıldırım, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi tarafından resmi törenle karşılandı. Başbakanlık Sarayı'nda gerçekleştirilen törende, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Milli eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve Milli Savunma Bakanı Fikri Işık da hazır bulundu.

Törenin ardından Yıldırım ve İbadi baş başa görüşmeye geçti. Görüşmenin ardından Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) toplantısına başkanlık edecek olan iki mevkidaş, daha sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek.

YDSK toplantısı en son Irak Başbakanı İbadi’nin, Türkiye’ye ziyarette bulunduğu 25-26 Aralık 2014 tarihlerinde gerçekleştirilmişti.

Başbakan Yıldırım, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ile görüştü. Başbakanlık Sarayı'nda basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık bir saat sürdü.