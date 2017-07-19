Son dakika... Başbakan Binali Yıldırım yeni kabineyi açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşme saat 12.17'de başladı. Görüşme bir saat 50 dakika sona erdi.

İŞTE YENİ KABİNE

Başbakan Yıldırım kabulün tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yeni Bakanlar Kurulu'nu açıkladı 6 bakanın görevi değişti, 5 yeni isim kabineye girdi. 5 başbakan yardımcısından dördü değişti.

İşte Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamasının satır başları: Bakanlar Kurulu değişikliğiyle ilgili bugün sayın cumhurbaşkanımıza arzda bulunduk. 15 bakanımız aynı görevini sürdürmeye devam edecek. 5 yeni arkadaşımız önce görev yapan arkadaşlardan görevi devralacak, bayrağı devralacak. 6 Bakanlar Kurulu üyemizin görev değişikliğiyle yine kabinede görevlerini sürdürecekler.Bakanlar Kurulu'muzun 11 üyesinde ya yer değişikliği ya görev değişikliği gibi bir sonuç ortaya çıkmıştır. 6 arkadaşımızın bakanlar kurulu içerisindeki görev yerleri değişmiş, 5 yeni arkadaşımız da yeni üyesi olmuştur.Bugüne kadar Bakanlar Kurulumuzda görev yapan, bu değişiklikle görev almayan görevine devam etmeyen, görevini tamamlayan arkadaşlarımıza yaptıkları hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum.Yeni görev alan arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Yeni bakanlar kurulunu kamuoyuna açıklıyorum.

Başbakan Binali Yıldırım

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya

Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş

Maliye Bakanı Naci Ağbal

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan

KABİNEYE YENİ GİREN İSİMLER

Osman Aşkın Bak, Hakan Çavuşoğlu, Jülide Sarıeroğlu, Ahmet Eşref Fakıbaba, Abdülhamit Gül, Ahmet Demircan

GÖREV YERİ DEĞİŞENLER

Bekir Bozdağ, Fikri Işık, Recep Akdağ, Numan Kurtulmuş, Nurettin Canikli

KABİNE DIŞINDA KALANLAR

Yıldırım Tuğrul Türkeş, Veysi Kaynak, Akif Çağatay Kılıç, Faruk Çelik, Nabi Avcı, Mehmet Müezzinoğlu

İŞTE YENİ BAKANLARIN ÖZGEÇMİŞLERİ

Kabinede yapılan değişiklikle 6 milletvekili bakanlık görevine getirildi. Kabineye giren yeni bakanların özgeçmişleri şöyle:

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu:

1972 Yunanistan Gümülcine'de doğan Çavuşoğlu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Bursa Şubesi Başkan Yardımcılığı ve Başkanlığı görevlerinde bulundu. 24. Dönemde Bursa Milletvekili seçildi. Adalet Komisyonu Üyeliği ve Türkiye-Bosna Hersek Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığı görevlerinde bulundu. İyi düzeyde Yunanca, orta düzeyde İngilizce ve Arapça bilen AK Parti Bursa Milletvekili Çavuşoğlu, evli ve 2 çocuk babası.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül:

1977'de Gaziantep Nizip'te doğan Abdulhamit Gül, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Gül, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının gençlik kollarında aktif olarak yer aldı. Milli Gençlik Vakfı Üniversitelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) üyesi olan Gül, Ankara'da serbest avukatlık yaptı. Refah ve Fazilet Partisi Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyeliği, Saadet Partisi Genel İdare Kurulu üyeliği görevlerini yürüten Gül, HAS Parti Genel İdare Kurulu üyeliği ve Ankara İl Başkanlığı görevlerinde bulundu. AK Parti 4. Olağan Kongresi'nde MKYK üyesi seçilen Gül, Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Ambdulhamit Gül, AK Parti 5. Olağan Büyük Kongresinde yeniden MKYK üyeliğine seçildi ve AK Parti Genel Sekreteri olarak görevlendirildi. MHP ile yürütülen Anayasa çalışmasında da yer alar Gül, evli ve 3 çocuk babası.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak:

11 Ekim 1966'da İstanbul Üsküdar'da doğan Bak, İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesini bitirdi. İngiltere'de Nottingham Üniversitesinde İşletme Yönetimi ve Endüstri Mühendisliği alanında yüksek lisansını, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Programında doktorasını yaptı. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Türk İran İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi olarak görev üstlendi. İstanbul Ticaret Odasında meclis üyesi olarak görev yaptı. Çeşitli spor kulüplerinde genel sekreterlik ve başkanlık görevleri ile federasyonlarda yönetim kurulu üyeliği, kurul üyeliği, genel kurul delegeliği ve başkanlık görevlerinde bulundu. Çok sayıda makale ve bilimsel yayını bulunan Bak, 24. Dönem'de İstanbul Milletvekili seçildi. NATO Parlamenterler Asamblesi Türk Grubu Üyesi ve Dışişleri Komisyonu Sözcüsü olan Bak, Dopingle Mücadele Araştırma Komisyonu Başkanlığı yaptı. Çok iyi düzeyde İngilizce ve orta düzeyde Almanca ve Farsça bilen Bak, evli ve 4 çocuk babası.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan:

3 Temmuz 1954'te Samsun'da doğdu. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. Aynı fakültede genel cerrahi ihtisası yaptı. Demircan, Samsun 1 No'lu Sağlık Ocağı doktoru, Muş Devlet Hastanesi ve Bafra Devlet Hastanesi genel cerrahi uzmanı görevlerinde bulundu. 20 ve 21. Dönem'de Samsun Milletvekili seçildi. 54. Hükümet'te Devlet Bakanlığı görevinde bulundu. 21. Dönem'de Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu ve Milli Savunma Komisyonu Üyesi oldu. İngilizce ve Arapça bilen AK Parti Samsun Milletvekili Demircan, evli ve 6 çocuk babası.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu:

7 Haziran 1979'da Adana'da doğan Sarıeroğlu, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünü bitirdi. Aynı bölümde lisansüstü eğitimini sürdürmekte. AK Parti Genel Merkez Kadın Kollarında MKYK üyeliği, İstihdam Komisyonu Başkanlığı, Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı, Teşkilat İşleri Başkan Yardımcılığı, Doğu ve Güneydoğu Koordinatörlüğü ve Halkla İlişkiler Başkanlığı görevlerinde bulunan Sarıeroğlu, Çankaya Belediyesi AK Parti Belediye Meclis Üyeliği, HAK-İŞ Konfederasyonuna bağlı Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanlığı, HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanlığı, Genel Başkan Danışmanlığı görevlerini yürüttü. AK Parti Ankara Milletvekili Sarıeroğlu'nun "Kadın Çalışmaları El Kitabı-Çalışan Kadınlar: Hakları ve Yeni Yasal Düzenlemeler" isimli bir kitabı ile Kayıtlı Çalışmanın Avantajları, İş Arama Teknikleri, Çocuk Hakları, AB Ülkelerinde Sosyal Diyalog Örnekleri isimlerinde ortak kitapları bulunmakta.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:

Şanlıurfa Birecik'te doğan Fakıbaba, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu.Taksim İlk Yardım Hastanesi Genel Cerrahi kliniğinde ihtisas yapan Fakıbaba, Amerika'da Texas Eyaleti Arlington Hastanesinde gözlemci olarak bulundu. Iğdır ve Birecik devlet hastanelerinde ve Şanlıurfa SSK Hastanesinde Başhekimlik yaptı. İki dönem Şanlıurfa Belediye Başkanlığı görevinde bulundu. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Fakıbaba, evli ve 3 çocuk babası.







