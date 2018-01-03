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Son dakika... Bank Asya'nın 68 hissedarına operasyon

FETÖ/PDY yönelik operasyonlar kapsamında Bank Asya'nın 68 hissedarına operasyon başlatıldı.

03 Ocak 2018 Çarşamba 09:46
Son dakika... Bank Asya'nın 68 hissedarına operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asya Katılım Bankası A.Ş’nin yönetim organlarını belirlemede, ticari ve idari karar almada yetki ve oy hakkı bulunan A Grubu hissedarlarından olan 68 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik  operasyon başlattı.

İstanbul merkezli 9 ilde yürütülen operasyonda gözaltı ve adreslerdeki arama işlemleri devam ediyor. Şüpheli iki kişinin ise şahsın  yurt dışında bulundukları tespit edildi.

Haber Tarihi: 03 Ocak 2018 Çarşamba 09:46
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • VeliVeli2 dk önce
    Kamu kurumlarının parasını bank asyaya yatıranlara,yatırtanlara birşey yokmu
  • IkraIkra36 dk önce
    Coook gec kalindi..en basta yapilacakti..bunlarbankanin beyin takimi..
  • MusabMusab36 dk önce
    Bank asyanin acilisinda olanlar kimlerdi acaba! Thy gibi devletin kac kurumu paralarini bankasyaya yatiriyordu..olan kime oluyor biliyormusunuz...parasini devlet kontrolunde olan bankaya yatiran Sen Ben yani bize oldu...vicdaninizi ortaya koyun sonra bana yorum yapim.selam ve dua ile
  • KocasolakKocasolak45 dk önce
    İki yıldır nerdeydiniz? İdarecileri ne zaman alacaksınız? Noel babayı mı beklediniz.
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