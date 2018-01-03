Son dakika... Bank Asya'nın 68 hissedarına operasyon
FETÖ/PDY yönelik operasyonlar kapsamında Bank Asya'nın 68 hissedarına operasyon başlatıldı.03 Ocak 2018 Çarşamba 09:46
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asya Katılım Bankası A.Ş’nin yönetim organlarını belirlemede, ticari ve idari karar almada yetki ve oy hakkı bulunan A Grubu hissedarlarından olan 68 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik operasyon başlattı.
İstanbul merkezli 9 ilde yürütülen operasyonda gözaltı ve adreslerdeki arama işlemleri devam ediyor. Şüpheli iki kişinin ise şahsın yurt dışında bulundukları tespit edildi.