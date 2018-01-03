Son dakika... Bank Asya'nın 68 hissedarına operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asya Katılım Bankası A.Ş’nin yönetim organlarını belirlemede, ticari ve idari karar almada yetki ve oy hakkı bulunan A Grubu hissedarlarından olan 68 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik operasyon başlattı.

İstanbul merkezli 9 ilde yürütülen operasyonda gözaltı ve adreslerdeki arama işlemleri devam ediyor. Şüpheli iki kişinin ise şahsın yurt dışında bulundukları tespit edildi.