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Son dakika... Askerlerin neden zehirlendiği ortaya çıktı

Sağlık Bakanlığınca, Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'ndaki gıda zehirlenmesi şüphesiyle ilgili ön incelemenin tamamlandığı, klinik bulgular, hastalardan alınan örnekler ve epidemiyolojik analiz sonuçlarına göre olayın bir besin zehirlenmesi olduğunun tespit edildiği bildirildi.

22 Haziran 2017 Perşembe 13:36
Son dakika... Askerlerin neden zehirlendiği ortaya çıktı

Sağlık Bakanlığınca, Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'ndaki gıda zehirlenmesi şüphesiyle ilgili ön incelemenin tamamlandığı, klinik bulgular, hastalardan alınan örnekler ve epidemiyolojik analiz sonuçlarına göre olayın bir besin zehirlenmesi olduğunun tespit edildiği bildirildi.

PİŞİRİLME SÜRECİNDEKİ HAZIRLIK AŞAMASINDAN KAYNAKLANDI

Açıklamada, "Kamera kayıtlarından da elde edilen veriler ışığında yapılan değerlendirmede, olayın besinlerin pişirilme sürecindeki hazırlık aşamasından kaynaklandığı belirlenmiştir" denildi.

AYRINTILAR GELECEK...

Haber Tarihi: 22 Haziran 2017 Perşembe 13:36
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • Vatandaş Vatandaş 1 sa önce
    Devletimizin sahada adamı olacak, devlete yardımcı olan işçi ajan dönemi başlamalı sektör sahtekarlıklarıın haber uctugunu ancak denetlemelerde cezayı yiyince aklı başa gelecek.
  • AkhAkh2 sa önce
    Milli savunma bakanı kesinlikle istifaetmeli bir tanemi Süleyman Soylu var ülkede. ..
  • CELAL ÇAKIR.CELAL ÇAKIR.3 sa önce
    DEVLETİN KURUMLARININ ANALİZİNE VE DUYURUSUNA İNANMAYANI BEN HİÇ CİDDİYE ALMAM. .
  • İsimsiz İsimsiz 4 sa önce
    Buna çocuklar bile güler yalana bak hiç mi utanmıyorlar bunları söylemeye ayıptır be .
  • AbdullahAbdullah4 sa önce
    Hani sıcak çarpmıştı? Bu ne iş şimdi?
  • ErsinKErsinK5 sa önce
    Yalan!... manisada tavuk ciftliginde telef olan tavuklar nerede imha edildi?Bunu arastirin.
Bugünkü Akit

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