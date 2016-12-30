Son dakika Ankara noktayı koydu: ABD katılabilir, YPG ise...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, önümüzdeki ay Kazakistan'ın başkenti Astana'da toplanacak Suriye zirvesiyle ilgili açıklamalar yaptı.

Çavuşoğlu, "İleride katkı sağlamak isteyen ülkelere açığız. Burada kimse dışlanmıyor ve bizim amacımız rol çalmak değil. ABD katılmak isterse bundan büyük mutluluk duyarız" dedi.

Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin Astana'da olmayacağını belirten Çavuşoğlu, örgütün süreçte yer almaması gerektiğini Rusya ile paylaştıklarını söyledi.

Dışişleri Bakanı, "PYD ve YPG Astana'da olamaz. El Nusra bir terör örgütüdür, Astana'da olamaz. El Nusra Ekim 2013'te Türkiye tarafından terör örgütü listesine alınmıştır" ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Bundan sonraki süreçte ateşkesin kalıcı olması kadar bunun tamamlayıcı adımı olan siyasi sürecin de başarılı olması gerekiyor. Rejimin heyetiyle muhalif grupların heyetlerini Astana'da bir araya getirmek için Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan ile Putin telefonda prensip olarak anlaşmıştı. Biz de Lavrov ile bunun koordinasyonunu yapıyoruz, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Putin'in bizlere olan talimatlarıyla. Bununla ilgili de mutabakat imzalandı fakat mutabakatın imzalanması yetmez, hayata geçirmemiz gerekiyor.

Rusya ile yaptığımız mutabakatı kıskanıp Suriye’de tekrar bu ateşi körüklemek isteyen gruplar da ülkeler de var. Bizim amacımız burada rol çalmak değil. Bugüne kadarki anlaşmalar başarısız olduğu için biz kendi inisiyatifimizi ön plana çıkararak, inisiyatif kullanarak adımlar attık. Suriye'nin geleceği için herkesin katkı sağlaması lazım ama sadece aile fotoğrafında olmak için buralara katılmak, bana göre gereksiz. Herkesin somut katkılar sağlaması gerekiyor. Somut katkı sağlayacak herkesi işin içine dahil etmek istiyoruz."