Son dakika: 700 canlı bomba iddiasına ilişkin ilk açıklama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, şunları söyledi:

44 BİN KİŞİ HALEP'TEN TAHLİYE EDİLDİ

Son üç hafta içerisinde özellikle Doğu Halep'teki sivillerin ve muhaliflerin tahliye edilmesiyle ilgili olarak ilgili makamlarımızın, Dışişleri Bakanlığımızın, Milli İstihbarat Teşkilatımızın ve diğer birimlerimizin yürüttüğü yoğun diplomasi çalışmaları neticesinde yaklaşık 44 bin kişi Halep'ten tahliye edildi, bunlar İdlib'e getirildi. Şu anda da İdlib'de bu insanların temel ihtiyaçlarının karşılanması için her tür tedbir de alınmış durumda, çalışmalar da yürüyor.

El Bab çevresinde yürüttüğümüz Fırat Kalkanı Harekatı'nın son aşaması, DEAŞ'la mücadele şemsiyesi altında bir mücadeledir. Her seferinde DEAŞ'la mücadele konusunda Türkiye'ye birtakım eleştiriler getiren çevrelerin, Azez-Cerablus hattı, Dabık ve El Bab noktasında yürütülen operasyonlara gerekli desteği vermemesi kabul edilemez.

SON BİR HAFTADA 226 DEAŞ TERÖRİSTİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Son bir haftada El Bab çevresindeki çatışmalar ve operasyonlar yoğunluk kazandı. Burada özellikle sivil kayıpların olmaması için Türk Silahlı Kuvvetlerinin büyük bir hassasiyet gösterdiğinin altını çizmek isterim. Geçtiğimiz hafta yürütülen operasyonlar çerçevesinde yüzlerce DEAŞ hedefi orada bertaraf edildi ve 226 DEAŞ teröristi etkisiz hale getirildi. Bu operasyonlar da devam ediyor ve bundan sonra da kararlı şekilde devam edecek. Bu, hem bizim ulusal güvenliğimiz açısından bir zarurettir hem de DEAŞ'la mücadelede aslında en önemli aşamalardan birini temsil etmektedir.

700 CANLI BOMBA İDDİASI

(Terör örgütü DEAŞ'ın Rakka'daki canlı bombalarını El Bab'a gönderdiği iddiası ile ilgili bir soru üzerine) Bu terör örgütünün sahadaki çeşitli hareketliliğiyle ilgili, istihbarat birimlerimiz, Genelkurmay Başkanlığımız çalışmalarını yürütüyor ve tedbirlerini alıyorlar. Sahada ne tür hareketlilik yaparlarsa yapsınlar, bu konuda Türkiye'nin kararlılığı tam bir şekilde devam edecektir, bu operasyon tamamlanacaktır.

SİNCAR’LA İLGİLİ TARTIŞMA

Sincar’la ilgili Sayın Neçirvan Barzani’nin açıklamasını destekliyoruz. Bölücü terör örgütünün orada bir konum elde etmeye çalışması kabul edilemez.

Güvenlik tehditlerine Sincar eklenirse Türkiye gerekli tedbirleri alacaktır.

MUSUL’DAKİ DEAŞ TERÖRİSTLERİNİN EL BAB’A GELDİĞİ İDDİASI

Bir takım kaydırmalar ya da sızmalara teşebbüs edebilir bu terör örgütü.

El Bab’ın hem kuzeyinden ve batısından kuşatma yapıldı.

Hangi tür manevra yaparlarsa yapsınlar bu örgüte Türkiye göz açtırmayacaktır.