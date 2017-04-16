Son dakika: 32 ilde sandıklar kapatıldı… Oy sayımları başladı…

Türkiye’de 55 milyon 319 bin 222 seçmen anayasa referandumu için sandık başına gitti. Oy verme işlemi 32 ilde saat 07.00'da, diğer illerde ise 08.00'da başladı. Saat 07.00'de açılan sandıklar 16.00'da kapandı. 32 ilde oy sayımına geçildi. Diğer illerde ise sandıklar 17.00'de kapanacak.

Son dakika: 32 ilde sandıklar kapatıldı… Oy sayımları başladı…
Eklenme: 16 Nisan 2017, 16:03

Anayasa  değişikliği referandumunda oy verme işleminin saat 07.00'de başladığı 32 ilde sandıklar saat 16.00 itibarıyla kapandı. Anayasa değişikliği için halk oylamasında yurt içinde 55 milyon 319 bin 222 seçmen, 167 bin 140  sandıkta oy kullandı. 1 milyon 269 bin 282 seçmen ilk kez oy kullandığı halk oylaması için  cezaevlerine de 461 sandık kuruldu. Sandıkların ilk kapandığı iller doğu ve Güneydoğu illeri oldu. 

O İLLERDE SANDIKLAR KAPANDI

Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ,  Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya,  Kahramanmaraş, Mardin, muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli,  Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis'te sandıklar kapandı. Oy sayım işlemine geçildi. Diğer illerde ise sandıklar

17.00’da kapanacak. Oy kullanmanın bitiş saatine gelindiği halde sandık başında oylarını  vermek üzere bekleyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sırayla  oylarını kullanabilecek.

SEÇİM YASAKLARI NE ZAMAN KALKACAK?

Bugün saat 06.00'dan 24.00'e kadar alkollü içki satılamayacak, içkili  ve umumi yerlerde alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak, eğlence  yerleri oy verme süresince kapalı kalacak, eğlence yeri niteliğindeki  lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek. Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka kimse silah  taşıyamayacak. Radyolar ve her türlü yayın organlarınca saat 18.00'e kadar seçim  ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılamayacak. Radyolarda ve  her türlü yayın organlarında 18.00-21.00 saatleri arasında ancak YSK tarafından  seçim ile ilgili verilecek haber ve tebliğler yayınlanabilecek. Bütün yayınlar saat 21.00'den sonra serbest olacak ancak YSK  tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00'den önce de yayınların serbest  bırakılmasına karar verilebilecek.

 

 

 
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