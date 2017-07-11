Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Son çağrı yapıldı... Soydaşlarımız İdam'a gidiyor...

Uygur.Net yazarlarından Mehmet Emin Hazret, darbeci güçlerin hüküm sürdüğü Mısır'da Müslüman Uygur Türklerinin Çin'e iade edildiğini belirterek, acil olarak yetkililerin harekete geçmesini istedi ve çarpıcı tespitlerde bulundu.

11 Temmuz 2017 Salı 18:29
Son çağrı yapıldı... Soydaşlarımız İdam'a gidiyor...

İşte o yazı; 

Doğu Türkistan’daki  Çin Zulmünden Kaçarak ülkelerine sığınan  Müslüman Uygurları Çin polislerinin yakalayıp götürmesine  lakayıt  kalan,Çin Ajanlarının  topraklarında  serbestçe hareket etmesine izin veren  Türkistan (Orta Asya) Türk Cumhuriyetleri  ile  dindaş  Afganistan ve Kardeş  Pakistan , Malezya ve  Endonezya gibi  Uzakdoğu’den   İslam ülkeleri ve  Tayland,  başta olmak üzere bir çok   hür ve bağımsız  ülkeler  da  kendilerine sığınan Müslüman Uygurları Çin’in talebi üzerine yakalayarak   toplu halde  kaçtıkları Çin’e teslim  etmeyı yıllardan  beri sürdürmektedir.  Şimdi ise  bu insanlık dışı ihanetler kervanına Mısır de dahil olmuştur.

Temmuz ayının başından beri  Devlet Başkanı Sisi’nin  talimatı ile  Mısır Polisi Çin’in bizzat gönderdiği ajanları ve polislerini de yanına alarak ve onlarla birlikte eş güdüm halinde Kahire sokaklarında bu ülkedeki Alezhar  ve Alfecir başta olmak üzere çeşitli üniversitelerinde  islam dini öğrenimi görmekte olan Müslüman Uygurlara karşı sürek avı başlatmıştır.  

Yüzleri maskeli ve tam teçhizatlı Mısın Özel Polisleri Çinli Ajanların yönlendirmesi, yer ve hedef göstermeleri ile  son bir hafta içinde bu ülkede  en az  70 den fazla  Üniversite öğrencisi kız ve erkek öğrenciyi  tutuklamış ve Kahire’deki Çin Büyükelçiliği’ne teslim etmiştir.  Mısır Polisi’nin Çin Polis ve Ajanları ile birlikte yaptığı  tutuklamalar  halen Başkent Kahire ve İskenderiye  başta olmak üzere ülkenin bir çok bölgesinde devam etmektedir.

Uygur Türklerinin   Mısır’da din eğitimi almalarının geçmişi çok eski tarihlere kadar belki de  yüzlerce yıl öncesine   dayanmaktadır. Ezher Üniversitesinde öğrenim  için gönderilen  Müslüman Uygur öğrenciler  İlk Müslüman Türk  devleti olan Karahanlılar Hakanlığı devrine kadar dayanmaktadır.  

Bu durum zaman zaman siyasi sebeplerle zaman zaman sekteye uğramış olsa da  1980’lı yıllarda yeniden başlamıştır. Bu durum  2 ay öncesine kadar   problemsiz ve normal bir şekilde devam etmekte iken  iki ay önce Doğu Türkistan’daki Çin  işgal yönetimi Çin  polis ve istihbarat elemanlarından oluşan bir heyeti Mısır’a göndermiştir. Bu Çin Polis ve Ajan Heyeti  ilk önce  Uygur öğrencileri toplayıp toplantı yapmış ve Uygur öğrencilere  eşyalarını toplayıp memlekete dönmesini emretmiştir.  Ayrıca,bu ülkede öğrenim görmekte olan Bir çoklarını ayrı, ayrı Kahire karakollarına çağırıp tehdit ederek geri gitmelerini  Mısır Polisi’ne yaptırmıştır.

Bu Öğrencilerin bazılarının Doğu Türkistan’da bulunan   anne, babaları, aile üyeleri  tutuklanarak rehin alınmış ve Mısır’daki öğrencinin geri dönmesine kadar kendisini rehin almıştır. Bu öğrencilerin bazıları  şantaj ve tehditle baskı altına alınarak hapsedilen Ana baba ve yakınlarını kurtarmak için çaresizce  öğrenimlerini yarıda bırakarak Doğu Türkistan’a dönmüşlerdir. Dönenler ise Urumçi hava alanından daha ülkelerine giriş yaparken, pasaportlarına el konulmakta  ve kendileri de  tutuklanarak  elleri kelepçelenip  suçlu muamelesi yapılarak ceza evlerine  kapatılmaktadır.Bunun üzerine ülkelerine dönen Arkadaşlarının Memlekete dönen arkadaşlarının durumunu gören öğrencilerin bir kısmı derhal Mısır’ı terk ederek  hemen Türkiye’ye  gelerek bu Çin baskı ve zulmünden kurtulmaktadır. Bu Uygur öğrencilerden, Çin devletinin hesabına bu ülkeye gelen ve Çin’in Kahire Büyük elçiliğinden burs alarak okuyan, kendilerini Çin yanlısı olarak gören öğrenciler “bize bir şey olmaz” diyerek şimdiye kadar öğrenimlerine rahatça devam edebiliyorlardı.

Ancak,son haftalarda Kahire sokaklarında  ansızın üniformalı Çin polisleri  ortalıkta dolaşmaya başladılar. Mısır Polisi  bu  Çin polislerine rehberlik yaparak onların Uygur öğrencilerin yerlerini ve yurtlarını bulmalarına yardım etmeye başladılar. Üniversite kampüsü, yemek yedikleri Lokantalar,kaldıkları yurt ve evleri  ile sokaklarda gördükleri Uygur öğrencileri Mısır Polisleri ile birlikte  tutuklayarak   götürdüler.  Çin-Mısır işbirliği sonucu başlatılan bu sürek avından  kaçarak ve gizlenerek kurtulan bir kısım Uygurlar ise, borç alarak veya hayır sahibi Vatandaşlarının yardımı ile   temin  ettikleri uçak bileti ile  Türkiye’ye gitmek için  Kahire hava alanına geldiler. Bu öğrencilerden şimdiye kadar Uçağa binen 15 civarındaki Uygur öğrenci   İstanbul uçağından zorla indirildikleri ve  kelepçelenerek gözaltına alındıkları haberleri kanıtları ve resimleri ile birlikte başta  Mısır  ve Arap dünyası medyası ile ve sosyal medya’da yayınlanmaya devam etmektedir.

Tutuklanan bu Müslüman Uygur Öğrencilerin Çin’in Kahire Büyükelçiliğin’de teslim edildiği ve halen burada hapsedildiği  haberleri sosyal medya’ya yansımıştır.

Kahire’de   Türkistan Cumhuriyetinden gelen öğrenciler ile Uygur öğrenciler birlikte ve bir  arada yaşıyorlardı. Sosyal medya’ya görüntülü olarak yansıyan ve bir Özbekistanlı Türkü’ün Özbek Türkçesi  ile  anlattıkları  bu konuda çok entersandır. Kahire’de yaşadığı bilinen Özbek Türkü  aynen şunları anlatmaktadır; ” Mısır’ın  yüzü maskeli Özel Harekat polisleri bir anda Lokanta’yı bastı. Herkesi enterne ederek kimlik kontrölüne başladılar. Cebinden Kazak, Özbek, Kırgız, Tacik  ve diğer ülke pasaportu çıkanları, Çinli polisler  onlardan özür dileyip serbest bıraktılar. Ama   Çin pasaportu taşıyan Uygur öğrencileri ellerini kelepçeleyerek derhal göz altına alarak götürdüler. Yakalanan Uygur öğrencilerden  şimdiye kadar hiçbir haber alınamıyor.”  Özbekistan ve  Kazakistanlı öğrencilerin   verdikleri bilgilere  göre, sadece Kahire’de  okuyan Uygur öğrenciler değil, bu ülkede yaşayan   lokantacı, tüccar, veya Turist Uygurları dahi Çin ve Mısır polisleri ortak operasyonlar düzenleyerek yakalıyor ve  tutuklanıp götürülüyor.

Yüksek Lisans ve Doktora yapan çok sayıda Uygur öğrencilerin eş ve çocukları onlar ile beraber Kahire’de yaşıyordu. Şimdi tutuklananların eş ve çocuklar  evlerinden alınarak Yabancıların tutulduğu geçici barınma ve geri gönderme merkezlerine yanı  yabancıların toplanma kamplarına götürülmeye başlamıştır. Tutuklanan  bu Uygurların büyük bir çoğunluğunda   Mısır  iç işleri bakanlığından verilen ikamet belgeleri mevcuttur.

Mısır’da  Uygur Türkleri İçin Durum Çok Vahim !

Yukarıda bahsettiğimiz olaylardan da anlaşılacağı üzere Mısır’da bulunan Uygur Türkleri için  durum çok vahimdir.  Mısırda yakalanıp tutuk ve Ceza  evine konulan ve Çine götürülmek üzere işlemleri yapılmakta olan Uygur öğrencilerin hiçbiri Mısır’da,  Çin’de, veya dünyanın herhangi bir yerinde asla suça karışmış değildir. Hepsinin geçmişleri ve  sicilleri tertemizdir. Bu Uygurların Mısır’da Çin’e karşı herhangi söz veya eylemde bulunmaları söz konusu asla değildir.  Onların  tek suçu sadece Allah’ın dinini öğrenmektir. Bu konuda biz diasporadaki Uygur Türkleri olarak  çok yetersiz ve çaresiz  bir durumla karşı karşıya kalmış bulunmaktayız.

İMDAT !  Aziz Türkiye’miz ; Uygurlara Karşı Yapılan Bu Zulmü Lütfen Durdurun !

Türkiye Cumhuriyeti devletimizin son yıllarda  Mısır ile olan  ilişkilerinin  pek de iyi olmadığını biliyoruz. Belki Mısır yönetimi , Uygurlar Türk oldukları ve onları  Türk bildikleri için bu  insanlık dışı  zulmü yapıyor  olabilir.

  1.  Cumhurbaşkanımız  Sayın Recep Tayip Erdoğan’dan Mısır Yönetiminin Müslüman Uygur Türklerine  uygulamakta olduğu bu zulme karşı en üst düzeyde değerlendirme buyurmalarını ve en üst düzeyde müdahale etmesini diliyoruz.
  2. Devletimizin  Birleşmiş Milletler,İslam İşbirliği Örgütü  ve diğer üyesi  olduğu uluslar arası kurum ve kuruluşlar nezdinde Mısır’da Uygur Türklerine karşı yapılan bu baskı ve zulmün durdurulması için  derhal harekete geçmesini bekliyoruz.
  3. Devletimizin  Mısır’da Uygur  Türkü öğrenciler ve diğer yasal oturma iznine sahip Doğu Türkistanlı kardeşlerimize karşı Çin ile ortaklaşa yapmakta olduğu bu  sürek  avının  bir an önce durdurulması için acil girişimde bulunmasını istirham ediyoruz.
  4. Çin işgal yönetiminin Doğu Türkistan’da ve  yurt dışında yaşayan Doğu Türkistanlılara karşı uygulanmakta olduğu  bu insanlık dışı baskı,zulüm ve soykırım uygulamalarına karşı  Türkiye Cumhuriyeti hükumeti ve Türk halkı olarak  sessiz kalmayalım LÜTFEN  !
  5. Mısır yönetiminin  mazlum Müslüman Uygur Türklerine karşı  yanı Müslümanın Müslüman Kardeşine reva gördüğü  bu  zulmünü durdurmak için   LÜTFEN derhal harekete geçiniz ! 
Haber Tarihi: 11 Temmuz 2017 Salı 18:29
  1. mısır
  2. uygur
  3. mehmet emin hazret
  4. doğu türkistan
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Japonya'da saldırı planına ceza öngören yasa yürürlüğe girdi
    1. Japonya'da saldırı planına ceza..
    2. Askeri baskılar Arakanlı Müslümanları..
    3. Mazda, 80 binden fazla aracını geri..
    4. Çin'den Kuzey Kore savunması: Sorun ABD
    5. Beşiktaş'tan 'Aboubakar' açıklaması
    6. THY rekor kırdı
    7. HZ Muhammed'in işaret ettiği tehlike..
    8. Kaymakam Erdem Şehit ailesini mutlu..
    9. Deniz yatağı ile Kos’a kaçmaya çalışan..
    10. Araban 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri..
    11. AK Partili Lütfiye Selva Çam..
    12. Başkan Şahin’den ‘mücbir sebep hali’..
    13. GESTAŞ’tan 15 Temmuz sergisi
    14. Samsun’da 2 kişiyi öldürüp, 1 kişiyi..
    15. Zeliha, düğününe katılan Vali..
    16. Samsun’un 2017 yılı projeleri 5,8..
    17. “Mare bölgesindeki taciz ve..
    18. “3 günlük bir susma orucuna gireceğim”
    19. Özyavuz’dan Vali Erin’i tebrik ziyareti
    20. Viranşehir’de 15 Temmuz şehitleri için..
    Hiç kimse bu kadarını beklemiyordu! Satan satana...
    Hiç kimse bu kadarını beklemiyordu! Satan satana...
    Hakan Ünsal her şeyi anlattı: Gasp, tehdit, şantaj....
    Hakan Ünsal her şeyi anlattı: Gasp, tehdit, şantaj....
    Kılıçdaroğlu cezaevinden çıktı!
    Kılıçdaroğlu cezaevinden çıktı!
    İran: Masraflarımızı karşılayın
    İran: Masraflarımızı karşılayın