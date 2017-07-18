Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Son bir yılda en az bir kez o parayı alan herkesi ilgilendiriyor… On binlerce kişiye müjde!

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca yapılan incelemede, son bir yılda en az bir kez sosyal yardım alan, 18-55 yaş aralığında ve çalışabilir durumda 157 bin yoksul vatandaşın bulunduğu saptandı.

18 Temmuz 2017 Salı 14:14
Son bir yılda en az bir kez o parayı alan herkesi ilgilendiriyor… On binlerce kişiye müjde!

Resmi gazete'de 22 Haziran'da yayımlanan Sosyal Yardım Yararlanıcılarının İstihdamına İlişkin Yönetmelik ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulunca belirlenen nakdi düzenli yardım programlarından, işe başlatılacağı tarihten önceki son bir yılda en az bir kez yararlanan, işsiz, 18-55 yaş arasındaki kişileri özel sektörde istihdam eden işverenlere destek sağlanmasının önü açılmıştı.

Bu kapsamda, Bakanlık tarafından kaç yoksul vatandaşın bulunduğuna yönelik detaylı analiz çalışması yapıldı ve yönetmelikte belirlenen şartları taşıyan, çalışabilir durumda 157 bin vatandaşın olduğu belirlendi. İşverenler için 1 Ocak 2018'de başlatılacak sigorta prim desteğinin ilk hedef kitlesini bu vatandaşlar oluşturacak.

Bakanlık, destek kapsamında, istihdam edilen yoksul vatandaşların aylık ortalama 364 liraya karşılık gelen işveren sigorta primlerini bir yıl süreyle karşılayacak.

8 MİLYON KİŞİYE DESTEK

Bakanlığın bu yılın ocak-mayıs verilerine göre, 2 milyon 682 bin 304 hanede yaşayan 8 milyon 99 bin 774 vatandaş, sosyal yardım programlarından faydalandı.

Bakanlık tarafından, bu destekler için yaklaşık 7 milyar liralık kaynak kullanıldı.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2017 Salı 14:14
  1. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
  2. istihtam
  3. gazete
  4. sigorta
  5. Resmi Gazete
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Karınca yuvasında sıra dışı deney
    1. Karınca yuvasında sıra dışı deney
    2. Bakan açıkladı! 'Cihat' müfredata..
    3. Diyarbakır'da tesbihat sırasında cami..
    4. Kılıçdaroğlu iyice saçmaladı:..
    5. Böyle yakalandı! DAEŞ'e katılan Alman...
    6. 5G'ye ilk o ülke geçecek!
    7. CHP'li vekille kaymakamdan araç park..
    8. Apple, başörtüsünü yok saymaktan..
    9. Zafer Paşa'dan darbe girişimi açıklaması
    10. Selde kalan otomobil kaskodan para..
    11. Tam 2 kilometrelik hortum… Polis..
    12. Otobüse bariyerlerden atlayarak..
    13. Başbakan açıkladı: 2019’a kadar..
    14. Suudiler Türk simit devine ortak oldu!
    15. İstanbul'dan en ilginç görüntü geldi!..
    16. Topuk ağrısının tedavisi mümkün mü?
    17. 'Boyu 1,60'tan kısa olanlar dışarıya..
    18. Avrasya Tüneli trafiğe açıldı
    19. FETÖ sanıkları artık şov..
    20. MEB Müsteşarı'ndan öğretmen alımı..
    Okyanusta savaş gemisi battı! Askerler kayıp
    Okyanusta savaş gemisi battı! Askerler kayıp
    Kahraman pilot motorları kapattı, suikast timini geciktirdi!
    Kahraman pilot motorları kapattı, suikast timini geciktirdi!
    BAE'den küstah istek! 'Fidan ne istediğimizi biliyor'
    BAE'den küstah istek! 'Fidan ne istediğimizi biliyor'
    Kılıçdaroğlu İngiliz gazetesinden tehditler yağdırdı! ‘Artık daha fazla sokak…’
    Kılıçdaroğlu İngiliz gazetesinden tehditler yağdırdı! ‘Artık daha fazla sokak…’