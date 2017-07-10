Son bir haftada 69 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, son bir haftada düzenlenen operasyonların bilançosunu açıkladı.

Açıklamaya göre, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando Birlikleri, Polis Özel Harekat (PÖH) ile iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurlarınca bin 124 operasyonun gerçekleştirildiği, örgüte yardım ve yataklık iddiası ile 555 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Son bir haftada ülke genelindeki operasyonlarda 47'si ölü, 15'i teslim olan, 7'si sağ yakalanan olmak üzere 69 teröristin etkisiz hale getirildi.

DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 96 kişi, FETÖ/ PDY ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 520 kişi, sol terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 11 kişi gözaltına alındı.

Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Öte yandan operasyonlarda, 87'si ağır ve uzun namlulu (6 Bixi, 3 M-16, 6 Roketatar/Havan, 9 Kanas, bir G-3, 1 M-4, 61 Kalaşnikov) toplam 100 adet silah, 5 bin 132 kilogram patlayıcı yapımında kullanılan madde, 68 el bombası, 23 bin 583 adet muhtelif mühimmat ele geçirildi. 36 el yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi.

26 sığınak ve mağara ele geçirildi

Teröristler tarafından kullanılan, 7 ilde (16 Siirt, bir Hakkari, 4 Hatay, bir Mardin, bir Muş, bir Tunceli, 2 Erzurum) 26 sığınak, barınak ve mağara kullanılamaz hale getirildi.

Uyuşturucu ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik 77 ilde gerçekleştirilen 2 bin 136 operasyonda, piyasa değeri 13 milyon 722 bin 866 TL olan, 987 kg esrar, 126 kg eroin, 0,6 kg kokain, 6,5 kg metamfetamin, 1,37 kg sentetik kannabinoid maddesi, 8 bin 841 adet uyuşturucu hap, 803 bin 264 adet kenevir bitkisi ele geçirildi.

Ayrıca piyasa değeri 4 milyon 936 bin 274 TL olan, 684 bin 806 adet kaçak sigara, 31 bin 696 litre akaryakıt ele geçirildi. Bu operasyonlar kapsamında 3 bin 106 kişi gözaltına alındı.