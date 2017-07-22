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Son anketin sonucu açıklandı: Bu pazar seçim olsa...

16 Nisan referandum sonucunu doğru bilen Konsensus Araştırma Şirketi son genel seçim kamuoyu araştırmasını açıkladı.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 21:33
Son anketin sonucu açıklandı: Bu pazar seçim olsa...

16 Nisan referandum sonucunu doğru bilen Konsensus Araştırma Şirketi son genel seçim kamuoyu araştırmasını açıkladı. Konsensus'un araştırmasına göre bu Pazar günü seçim olsa kararsızlar dağıtıldıktan sonra AK Parti'nin oy oranı yüzde 54.5. En yakın takipçisi CHP'nin oy oranı ise yüzde 26.8.

Konsensus Araştırma ve Danışmanlık şirketinin 5-14 Temmuz 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilen siyasal tahmin anketinde çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Araştırma genelinde Türkiye'de 18 yaş üstü nüfusu temsil etme yeteneğine sahip toplam 1.500 kişi ile telefon anketi yöntemi uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler 433 ilçe, 85 seçim çevresi ve 81 ilde gerçekleştirilmiştir.

Ankette, 'Bu pazar bir Genel Milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?' sorusuna verilen yanıtlarda AK Parti'nin oy oranı yüzde 54.5. En yakın takipçisi CHP'nin oy oranı ise yüzde 26.8…

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 21:33
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