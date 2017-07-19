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Son anketi açıklayıp, CHP ile ittifaka yanıt verdi

Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşü ve HDP'nin oy oranıyla ilgili olarak açıklama yaptı.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 16:54
Son anketi açıklayıp, CHP ile ittifaka yanıt verdi

Edirne Cezaevi’nden avukatları aracılığıyla uluslararası bir haber ajansının sorularını yazılı olarak yanıtlayan Demirtaş, CHP’nin yürüyüşü ve HDP'nin oy oranıyla ilgili olarak değerlendirmeler yaptı.

‘HAYIR DEMEYİZ’

Demirtaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasının ardından gerçekleştirdiği yürüyüşle ile ilgili olarak şöyle konuştu:

“Biz CHP ile siyasi bir ittifak arayışında değiliz. Ama adalet ve demokrasi için toplumsal mutabakatlara hayır demeyiz.”

ERKEN SEÇİM

Demirtaş, cumhurbaşkanlığı için 2019 Kasım ayından önce bir erken seçim bekleyip beklemediği ve seçimde ‘hayır’ cephesi olarak ne yapılması gerektiği sorusuna şu yanıtı verdi:

“Seçimin erkene alınma ihtimali var elbette. O zamana kadar siyasi yelpaze nasıl şekillenir bunu kestirmek kolay değil. Ancak yine de referandumdaki ‘hayır’ bloku genişleyerek bir demokrasi blokuna dönüşürse, bu Türkiye’nin demokratik geleceğinde katkı sunucu bir rol oynayabilir.”

HDP'NİN OY ORANI

Demirtaş, Erdoğan’ın karşısına çıkacak aday ya da adaylar hakkında konuşmak için erken olduğunu da söylerken, HDP’nin kesinlikle baraj altında olmadığını ve yaptırdıkları anketlere göre oy oranlarının yüzde 13-14 civarında olduğunu belirtti.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 16:54
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