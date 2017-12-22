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Son anket sonuçları CHP'yi üzecek! İyi Parti...

Yapılan son anket değerlendirmelerine göre, İyi Parti CHP seçmeninin birçoğunu kendi safına çekecek.

22 Aralık 2017 Cuma 14:20
Son anket sonuçları CHP'yi üzecek! İyi Parti...

MetroPOLL Araştırma'nın son anketine göre, İyi Parti CHP'ye büyük zarar verecek.

MetroPOLL Araştırma'nın yönetim kurulu başkanı Özer Sencar, Ekim ve Kasım aylarında yaptıkları anketin sonuçlarıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. İYİ Parti'nin en fazla oyu CHP tabanından alacağının gözüktüğünü belirten Sencar, "Sonuçlar İyi Parti'nin asıl rakibinin AK Parti ve MHP değil CHP olduğunu açıkça gösteriyor" dedi.

İYİ PARTİ CHP'NİN RAKİBİ

"Ekim ve Kasım ayı araştırmalarına göre İyi Parti'ye oy vereceğini söyleyenlerin yüzde 44'ü kendisini Milliyetçi, yüzde 26'sı Atatürkçü-Laik, yüzde 16'sı Muhafazakar-Dindar ve yüzde 9'u Solcu-Sosyal Demokrat olarak tanımlıyor" diyen Özer Sencer, "Bu sonuçlar İyi Parti'nin daha çok CHP'nin rakibi olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

CHP'YE SOĞUK DUŞ

Ayrıca Özer Sencer,  "İyi Parti'ye yönelen oyların yüzde 33'ü CHP'den, yüzde 26'sı MHP'den" açıklamasında bulundu. 

ASIL RAKİBİ AK PARTİ VE MHP DEĞİL

Anket sonuçlarını yorumlayan Özer Sencer, "Bu sonuçlar İyi Parti'nin asıl rakibinin AK Parti ve MHP değil CHP olduğunu açıkça gösteriyor. Şimdilik sonuçlar böyle..." dedi.

Haber Tarihi: 22 Aralık 2017 Cuma 14:20
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • hacıhacı1 gün önce
    Daha dün en az yüzde altmış alacağını söylemedi mi? Daha önce yüzde yetmiş mi alıyordu ki kan kaybediyor olsun? Aklımın almadığı şu: Bir asır boyunca çoğunluğun oyunu alamadığı halde tabelasını indirmeyen başka bir parti daha dünyada var mı acep?
  • Ömer gencÖmer genc1 gün önce
    Ta Tam bir algı operasyonu.gündemden düştü ta.alacağı Toplam oy kaç puan ki yok oradan şu buradan şu kadar.Masal geçin bunları.
  • Mustafa İslamtürkMustafa İslamtürk1 gün önce
    Anketin gerçekleri yansıttığını düşünmüyorum. Chp seçmeni yobaz bağnaz eleştirmez araştırmaz. Beni bile genel başkanları yapsalar yüzde 23 alırım.Sanmıyorum iyipe vereceklerini onlar için genel başkanın önemi yok kim olsa verirler. Bir de milli iradeyi beğenmezler kendilerine baksın yobazlar
  • a_mena_men1 gün önce
    CeHaPe yikiliyorrrrr. kurtulus bayramina 2 yil dan az zaman kaldi HOPPPPPAAAA
  • fatihfatih1 gün önce
    türkiyeniniç ve dış siyasetini iyi okuyanvatandaş chp , yiartıkbitmişolarak görüyor.....
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 1 gün önce
    CHP, İYİPDE Beter Olsunlar.
  • MustafaMustafa1 gün önce
    Geri kalan yüzde 41 kimden?
  • AvciAvci1 gün önce
    Chp bitti.baraja takılır.
  • AtknAtkn1 gün önce
    Yuzde 44ü milliyetći diyo
  • kmlkml1 gün önce
    ihanet çatısı dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan oldu desene...
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