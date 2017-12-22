Son anket sonuçları CHP'yi üzecek! İyi Parti...

MetroPOLL Araştırma'nın son anketine göre, İyi Parti CHP'ye büyük zarar verecek.

MetroPOLL Araştırma'nın yönetim kurulu başkanı Özer Sencar, Ekim ve Kasım aylarında yaptıkları anketin sonuçlarıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. İYİ Parti'nin en fazla oyu CHP tabanından alacağının gözüktüğünü belirten Sencar, "Sonuçlar İyi Parti'nin asıl rakibinin AK Parti ve MHP değil CHP olduğunu açıkça gösteriyor" dedi.

İYİ PARTİ CHP'NİN RAKİBİ

"Ekim ve Kasım ayı araştırmalarına göre İyi Parti'ye oy vereceğini söyleyenlerin yüzde 44'ü kendisini Milliyetçi, yüzde 26'sı Atatürkçü-Laik, yüzde 16'sı Muhafazakar-Dindar ve yüzde 9'u Solcu-Sosyal Demokrat olarak tanımlıyor" diyen Özer Sencer, "Bu sonuçlar İyi Parti'nin daha çok CHP'nin rakibi olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

CHP'YE SOĞUK DUŞ

Ayrıca Özer Sencer, "İyi Parti'ye yönelen oyların yüzde 33'ü CHP'den, yüzde 26'sı MHP'den" açıklamasında bulundu.

ASIL RAKİBİ AK PARTİ VE MHP DEĞİL

Anket sonuçlarını yorumlayan Özer Sencer, "Bu sonuçlar İyi Parti'nin asıl rakibinin AK Parti ve MHP değil CHP olduğunu açıkça gösteriyor. Şimdilik sonuçlar böyle..." dedi.