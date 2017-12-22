Son anket sonuçları CHP'yi üzecek! İyi Parti...
Yapılan son anket değerlendirmelerine göre, İyi Parti CHP seçmeninin birçoğunu kendi safına çekecek.22 Aralık 2017 Cuma 14:20
MetroPOLL Araştırma'nın son anketine göre, İyi Parti CHP'ye büyük zarar verecek.
MetroPOLL Araştırma'nın yönetim kurulu başkanı Özer Sencar, Ekim ve Kasım aylarında yaptıkları anketin sonuçlarıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. İYİ Parti'nin en fazla oyu CHP tabanından alacağının gözüktüğünü belirten Sencar, "Sonuçlar İyi Parti'nin asıl rakibinin AK Parti ve MHP değil CHP olduğunu açıkça gösteriyor" dedi.
İYİ PARTİ CHP'NİN RAKİBİ
"Ekim ve Kasım ayı araştırmalarına göre İyi Parti'ye oy vereceğini söyleyenlerin yüzde 44'ü kendisini Milliyetçi, yüzde 26'sı Atatürkçü-Laik, yüzde 16'sı Muhafazakar-Dindar ve yüzde 9'u Solcu-Sosyal Demokrat olarak tanımlıyor" diyen Özer Sencer, "Bu sonuçlar İyi Parti'nin daha çok CHP'nin rakibi olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.
CHP'YE SOĞUK DUŞ
Ayrıca Özer Sencer, "İyi Parti'ye yönelen oyların yüzde 33'ü CHP'den, yüzde 26'sı MHP'den" açıklamasında bulundu.
ASIL RAKİBİ AK PARTİ VE MHP DEĞİL
Anket sonuçlarını yorumlayan Özer Sencer, "Bu sonuçlar İyi Parti'nin asıl rakibinin AK Parti ve MHP değil CHP olduğunu açıkça gösteriyor. Şimdilik sonuçlar böyle..." dedi.
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hacı1 gün önce Daha dün en az yüzde altmış alacağını söylemedi mi? Daha önce yüzde yetmiş mi alıyordu ki kan kaybediyor olsun? Aklımın almadığı şu: Bir asır boyunca çoğunluğun oyunu alamadığı halde tabelasını indirmeyen başka bir parti daha dünyada var mı acep? Ömer genc1 gün önce Ta Tam bir algı operasyonu.gündemden düştü ta.alacağı Toplam oy kaç puan ki yok oradan şu buradan şu kadar.Masal geçin bunları. Mustafa İslamtürk1 gün önce Anketin gerçekleri yansıttığını düşünmüyorum. Chp seçmeni yobaz bağnaz eleştirmez araştırmaz. Beni bile genel başkanları yapsalar yüzde 23 alırım.Sanmıyorum iyipe vereceklerini onlar için genel başkanın önemi yok kim olsa verirler. Bir de milli iradeyi beğenmezler kendilerine baksın yobazlar a_men1 gün önce CeHaPe yikiliyorrrrr. kurtulus bayramina 2 yil dan az zaman kaldi HOPPPPPAAAA fatih1 gün önce türkiyeniniç ve dış siyasetini iyi okuyanvatandaş chp , yiartıkbitmişolarak görüyor..... Rabia Zafer 1 gün önce CHP, İYİPDE Beter Olsunlar. Mustafa1 gün önce Geri kalan yüzde 41 kimden? Avci1 gün önce Chp bitti.baraja takılır. Atkn1 gün önce Yuzde 44ü milliyetći diyo kml1 gün önce ihanet çatısı dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan oldu desene...