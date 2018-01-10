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Son anket sonuçları açıklandı

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 2019 seçimleri için yaptığı açıklamaların ardından yayınlanan anket sonuçları muhalefet partilerinin hoşuna gitmeyecek.

10 Ocak 2018 Çarşamba 11:22
Son anket sonuçları açıklandı

Habertürk yazarı Fatih Altaylı bugünkü köşesinde Cumhurbaşkanlığı seçimi ve genel seçim üzerinde gerçekleştirilen anketin sonuçlarını paylaştı.

GENEL SEÇİMDE İYİ PARTİ'NİN ESAMESİ OKUNMUYOR

Konsensus Araştırma Şirketi’nin patronu Murat Sarı'nın bildirdiği verilere göre “İlk genel seçimde hangi partiye oy vereceksiniz?”sorusuna verilen yanıtlar şöyle:

AK Parti: Yüzde 44.9

CHP: Yüzde 23.7

MHP: Yüzde 10.6

HDP: Yüzde 9.1

İYİ Parti: Yüzde 2.7

Diğer: Yüzde 2.2

Cevap yok: Yüzde 2.0

Kararsız: Yüzde 2.1

Geçersiz: Yüzde 0.7

Oy vermeyecek: Yüzde 2


CUMHURBAŞKANLIĞI TERCİHLERİ DE GENEL SEÇİMDEKİ GİBİ

Adayın kimliği belli olmaksızın, siyasi parti bazında hangi partinin adayına oy vereceği sorulduğu zaman, verilen yanıtlar şöyle:

AK Parti’nin adayı: Yüzde 48.1

CHP’nin adayı: Yüzde 25.1

MHP’nin adayı: Yüzde 11.9

HDP’nin adayı: Yüzde 9.6

İYİ Parti’nin adayı: Yüzde 2.9

Diğer: Yüzde 2.4


ANKET MHP LİDERİ BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMASINDAN ÖNCE YAPILDI

Anket MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamasından önce yapıldı. MHP'nin de adayı gösterilen ankette AK Parti ve MHP'nin toplam oy oranı yüzde 60'ı buluyor. Devlet Bahçeli Yeni Kapı ruhuna uygun olarak aday göstermeyeceklerini ve 2019'daki Cumhurbaşkanı adaylarının Erdoğan olduğunu tüm kamuoyuyla paylaşmıştı.

Haber Tarihi: 10 Ocak 2018 Çarşamba 11:22
  1. anket
  2. ak parti anket
  3. Konsensus Araştırma Şirketi’
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